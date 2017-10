PERIŠIĆ VS KALINIĆ: Veliko prijateljstvo stavit će na stranu! ‘Beskompromisno će jurišati jedan na drugoga’

Ovog vikenda u Italiji, u sklopu 8. kola Serie A, igraju se tri velika talijanska derbija: Juventus – Lazio (subota od 18.00), Roma – Napoli (subota od 20.45) i Inter – Milan (nedjelja od 20.45).

Derbiji su zanimljivi i kroz prizmu hrvatskih nogometaša. Mario Mandžukić je, prema pisanju talijanskog Sky Sportsa, upitan za susret protiv Lazija, dok Marko Pjaca neće nastupiti jer se još uvijek oporavlja od teške ozljede.

Posebna pozornost bit će usmjerena prema “hrvatskom” obračunu na slavnom San Siru, sudaru Ivana Perišića i Nikole Kalinića. Bit će ovo prvi međusobni sudar dva prijatelja od kad je proteklog ljeta Kalinić iz Fiorentine prešao u Milan.

Perišić i Kalinić veliko prijateljstvo stekli u Hajduku

Perišić i Kalinić veliko prijateljstvo stekli su u Hajduku, u čijim su mlađim kategorijama igrali zajedno pet godina. Kalinić od 1998. do 2005., nakon čega je postao član prve momčadi i igrao za nju do 2009., dok je Perišić od 2000. do 2006. nosio bijeli dres, iako nije debitirao za A ekipu već otišao u francuski Sochaux, što se kasnije pokazalo kao dobar potez za njega i njegovu karijeru.



Inter-Milan è Perisic-Kalinic: un derby, due amici contro. La storia di Nikola, milanista da sempre (Sky Sport) https://t.co/3O9qcMBOcQ pic.twitter.com/5FAMjKgQL5 — informazione sport (@infoitsport) October 12, 2017

No, njihovo prijateljstvo u ovoj utakmici stavit će se na stranu. Ugledni talijanski Sky Sport uoči derbija donio je priču o prijateljima koji će u nedjelju beskompromisno jurišati jedan na drugog.

“Generalno, oni bi mogli odlučiti derbi. Veliki prijatelji iz Hajduka u nedjelju će igrati jedan protiv drugog. Možemo slobodno reći kako milanski derbi u sebi nosi duh grada Splita”, konstatira renomirani Sky Sport.

Za njihove obitelji, vidjeti Ivana i Nikolu ispunjeno je ponosom i srećom. Kalinić je briljirao u Fiorentini i zaslužio je prelazak u Milan, klub koji se želi vratiti na puteve stare slave, a za to ne štede niti novac. Perišić je, pak, uvijek zanimljiv igrač drugim klubovima, a posebno je proteklog ljeta za njega zaigrizao Mourinho i United. No, do transfera nije došlo…

Perišić već osjetio svoju ljepotu ‘Derbyja della Madonnina’

“Iako se Perišićeva karijera razvijala drugdje, a ne u Hajduku, ponosni smo svi što Ivan igra u Interu, ali se isto tako nadamo kako će ga sljedećeg ljeta uspjeti uhvatiti United i dovesti ga na Old Trafford”, kazao je Saša Bjelanović koji je godinama igrao u Italiji.

Perišić je od 2015. u Interu i već je osjetio svoju ljepotu Derbyja della Madonnina, a prošle sezone u 92. minutu zabio je za remi 2-2 i spasio svoju momčad. S druge strane, Kaliniću će ovo biti prvi takav dvoboj koji čeka cijelog života, s obzirom na to da je veliki navijač Milana, baš kao i njegova obitelj. Stoga, unatoč tome što Kalinić još uvijek nije do kraja zaliječio ozlijedu aduktora, zbog koje je i propustio kvalifikacijske susrete za Hrvatsku protiv Finske i Rujevice.

“Ponosni smo na obadvojicu jer su rasli na stadionu u Splitu. Perišić nikad nije zaigrao za prvu momčad Hajduka”, kazao je za talijanski Tuttomercato Kalinićev menadžer Tomo Erceg.

Brozović neće igrati zbog ozljede

Inter neće moći računati na usluge Marcela Brozovića koji je u dvoboju Hrvatske i Finske (1-1) prošli petak na Rujevici zadobio ozljedu mišića lista lijeve noge zbog čega je morao napustiti igru u 54. minuti.

Ozljeda se pokazala preteškom da bi novi hrvatski izbornik Zlatko Dalić mogao računati na njega u dvoboju protiv Ukrajine u ponedjeljak u Kijevu, tako da se 24-godišnji veznjak odmah vratio u Milano.

Što se tiče ostalih susreta, Marko Rog trebao bi biti u konkurenciji za utakmicu protiv Rome. No, pitanje je hoće li ga Mauricio Sari uopće i koristiti. Sve u svemu, čeka nas ludi nogometni vikend u Serie A s Hrvatima u glavnim ulogama.