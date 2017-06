PERIŠIĆ VIŠE NIJE NA PRODAJU: Unitedu i Mourinhu osvetilo se ucjenjivanje i škrtost kao rijetko kad prije

Čini se kako je menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho ostao bez svoje velike želje zvane Ivan Perišić.

Naime, Crveni vragovi podlo su ucijenjivali Inter i za Perišića bili ponudili 30 milijuna eura, iako su engleski mediji još ranije pisali kako je United spreman za Perišića ponuditi 52 milijuna eura, što je dva milijuna više od najniže granice koji su čelnici Intera postavili za svojeg ponajboljeg igrača, iako im je prvotna želja za Perišića bila 60 milijuna eura.

Strada tracciata per @Inter: entro domani 30 milioni di plusvalenze per il fair play finanziario. Tutto tra poco a #calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 29, 2017

Inter dao ultimatum Unitedu

“‘Perišić košta 50 milijuna eura i još samo do prvog srpnja. Nakon toga više nije na prodaju’, glasila je poruka koju su Talijani poslali Joseu Mourinhu i Manchester Unitedu. Interu je do srpnja trebalo 30 milijuna eura kako bi bili u skladu s Financijskim Fair Playom, pa je Manchester za Perišića ponudio upravo toliko.

Prodajom Evera Banege dobili su devet milijuna eura, a nakon toga riješili su se čak još pet igrača i namaknuli potrebnih 30 milijuna eura kako bi zadovoljio pravila UEFA-ina financijskog fair playa i tako je s tržišta povukao najboljeg igrača Ivana Perišića, javljaju talijanski mediji, a prenosi britanski Telegraph.

Inter će prihoditi navedeni iznos do isteka roka

Jučerašnjim i današnjim prodajama Inter će prihoditi navedeni iznos do ponoći, odnosno isteka roka do kojeg to mora napraviti ili će u suprotnom biti kažnjen sa 7 milijuna eura. Ali, zbog prodaja Caprarija za 15 milijuna eura Sampdoriji, Di Marca za 4 milijuna eura Sionu, Mianguea za 3,5 milijuna Cagliariju, Eguelfija za 1,5 milijun eura Atalanti, Gravillona za 1,5 milijun eura Beneventu i za danas dogovorene prodaje Banege u Sevillu za 9 milijuna eura, Inter je ne samo zaradio nužnih 30 milijuna, nego i prebacio navedeni iznos.

Manchester United je tako kažnjen za škrtost i ucjenjivanje Intera, jer na Old Traffordu su, znajući da Inter prodaje Perišića iz nužde, a ne zbog želje, željeli iskoristiti nevolju Nerazzurra i kupiti Perišića u pola cijene. No, sad im je sve to došlo na naplatu.

Inter je za nega tražio 60 milijuna eura, a United je službeno ponudio pola

Inter je za nega tražio 60 milijuna eura, a United je službeno ponudio tek pola tog iznosa, da bi se zatim “smilovao” i povisio ponudu na 32 milijuna, ali nakon toga se nije javljao, čekajući da Inter pritisnut UEFA-inim rokom spusti cijenu. Tako da Perišić više nije na prodaju, dok Marcelo Brozović, još jedan igrač čijom prodajom je Inter želio srediti financijsko stanje i dalje može otići ako dođe ponuda od 20 milijuna eura, pišu talijanski mediji.