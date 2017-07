PERIŠIĆ POTPISUJE ZA MAN UTD DO UTORKA? Mourinho napokon dobiva igrača kojeg već dugo lovi

Priča traje već prilično dugo i svakodnevno puni medijski prostor u Engleskoj i Italiji, no čini se da bi konačno mogla biti stavljena točka na ‘i’, odnosno sve je izglednije da će hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić početkom sljedećeg tjedna napustiti milanski Inter i potpisati za Manchester United.

Rasplet je to koji najavljuju otočki mediji The Telegraph i The Guardian pri čemu se utorak označava kao dan do kojeg se u Unitedu nadaju realizirati posao.

Točnije, nada se tome menadžer Manchester Uniteda Jose Mourinho budući da bi u utorak hrvatski nogometni reprezentativac trebao na turneju s talijanskom momčadi po Kini. Pregovori koji bi Perišića poslali na Otok ‘zapeli’ su u razlici od nekih pet milijuna eura koliko razdvaja Interovu potražnju (50 milijuna eura) i Manchesterovu ponudu (45 milijuna eura), pri čemu je Inter zauzeo čvrst stav i nije spreman na kompromisna rješenja.

S druge strane, Perišić priželjkuje realizaciju ovog posla što je rasplet kojem se nada i portugalski menadžer kluba koji je već ranije čelnicima poručio da mu dovedu Perišića, igrača oko kojeg namjerava graditi taktiku za nadolazeću sezonu.



Slične namjere, doduše, ima i Luciano Spalletti koji je naglasio da se nada Perišićevom ostanku u klubu na kojeg svakako računa za utakmice protiv Schalkea (22. srpnja, Changzhou) i Lyona (25. srpnja, Nanjing) u Kini. Doduše rekao je i da mora čuti od Perišića što ovaj želi, ali i poručio da klub može reagirati i na suprotan način igračevim prohtjevima.