VATRENI STIŽE NA OLD TRAFFORD: Perišić je već sve dogovorio s Manchester Unitedom, zna se i kad će sve biti službeno

Premda su i dalje nekoliko milijuna štedljiviji u odnosu na traženu cijenu koju je milanski Inter izvjesio za Ivana Perišića, u Manchester Unitedu računaju na krilnog igrača hrvatske nogometne reprezentacije i spremni su svoju ponudu podići na za Inter zadovoljavajuću brojku.

Javlja to The Independent pozivajući se na očekivanja onih bliskih ovom poslu koji bi trebao vrijediti oko 50 milijuna eura. Kompletirat će se on, dodaje se u tekstu, u nadolazećim danima.

Isti izvor dodaje da je Perišić osobne uvjete suradnje s Manchester Unitedom već dogovorio te da se u cijeloj priči samo Inter čvrsto drži postavljenog novčanog iznosa kojeg za Perišića žele dobiti.



Vezano uz klub s Old Trafforda, službeno je potvrđena kupnja belgijskog reprezentativnog napadača, pa je tako Romelu Lukaku osvanuo i u novom dresu u kojem je dočekan riječima menadžera Josea Mourinha:

“Sasvim je prirodno da se želi nastaviti razvijati u najvećem klubu svijeta. Savršeno nam paše.”