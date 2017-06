‘PERIŠIĆ JE POTREBAN UNITEDU’: Trener koji je s Fergusonom dominirao Premier ligom želi vidjeti Vatrenog na Old Traffordu

Puno je vremena u Manchester Unitedu proveo Rene Meulensteen, trener prve momčadi tog kluba u vrijeme dok je menadžersku ulogu ondje imao Sir Alex Ferguson. Portal 888sport.com smatra ga idealnim sugovornikom za ocjenu trenutačnog stanja u klubu o čijim je planovima, pa tako i mogućem transferu Ivana Perišića, taj nizozemski stručnjak govorio.

Ocjenu 7/10 dao je klubu za prošlu sezonu, prvu u kojoj je Jose Mourinho radio na poziciji menadžera ondje. Uz pobjedu u Charity Shieldu, osvojenu Europsku ligu i Liga kup sezona se ne može okarakterizirati lošom, no priznaje 53-godišnji trener da klub s Old Trafforda mora biti u borbi za naslov u Premier ligi. U tom kontekstu spomenula su se i neka moguća pojačanja poput Realovog Alvara Morate i Torinovog Andree Belottija, no radije od njih Meulensteen bio u Unitedovom dresu vidio Monacovo čudo Kyliana Mbappea.

Isplivalo je još jedno ime – ono Ivana Perišića. Hrvatski nogometni reprezentativac sve je bliži prelasku iz Intera u Manchester United, već se u više navrata pisalo da je taj posao pred realizacijom, a nizozemski stručnjak takvo što pozdravlja.

“Perišić ima iskustvo i brzinu, može ući i kreirati stvari. Dobro se osjeća s loptom, može preći čuvara i fantastičan je dodavač. Važno je za United da ima igrača koji može otvoriti suparničke obrane jednim dodavanjem, a on to ima. Može ponuditi drugu razinu prijetnje po suparnikov gol”, uvjeren je Meulensteen.