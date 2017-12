PAKLENI PLAN MADRIĐANA: Perez nudi 100 milijuna eura i Ronalda kako bi doveo genijalca za kojim pati?

Ukoliko PSG bude tvrd orah u pregovorima oko Neymara, Perez ima na raspolaganju sveukupno 222 milijuna funti (oko 250 milijuna eura) kako bi čelnicima spomenutog francuskog kluba promijenio mišljenje.

Teško je reći koliko priča drži vodu, ali britanski tabloid Express i španjolski Diario Gol raspisali su se o tome i zaintrigirali nogometne fanove diljem svijeta. Zagolicali im maštu… Naime, zbog loših rezultata u prvenstvu ove sezone, poraza u El Clasicu od Barcelone na Santiago Bernabeu 3-0 i ogromnih 14 bodova zaostatka za “katalonskim gigantom”, vodećom momčadi Primere, u Madridu pripremaju pakleni plan.

Velika želja Florentina Pereza, predsjednika Reala i Zinedinea Zidanea, trenera kraljeva, još uvijek je brazilski majstor od 222 milijuna eura, PSG-ova zvijezda Neymar. Plan uključuje razmjenu igrača u koju je uključen najbolji igrač svijeta u godini na izmaku Cristiano Ronaldo.



Da, navodno su se Perez i Zidane spremni odreći, odnosno žrtvovati Portugalca, svoju najveću zvijezdu, zbog nogometne genijalnosti i mladosti koju posjeduje Neymar (Ronaldo ima 32 godine, Neymar 25). Prema njihovim informacijama Perez je za brazilsku zvijezdu spreman prema Parizu poslati oko 100 milijuna eura i Cristiana Ronalda kao dio transfera.

Brazilac bi se tako nakon samo jedne sezone provedene u Francuskoj mogao vratiti u Primeru i to u redove najžešćeg rivala Barcelone, u Real Madrid. Britanci pišu kako je Ronaldo još prije jasno dao do znanja kako se protivi transferu za nekog od igrača s kojim se osobno natječe u borbi ta individualne nagrade.

Međutim, to neće biti presudno, ako do transfera dođe. Ukoliko bogati katarski vlasnici PSG-a odluče pustiti Neymara u Real i dovesti Ronalda na Park prinčeva, uz to mu i dati primanja koja Messi ima u Barceloni, portugalčeve napomene neće imati nikakvog učinka.

