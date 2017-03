PENAL JE BIO SAMO OKIDAČ! Ovo je velika sramota hrvatskog nogometa: ‘Ne želimo više šutjeti na nepravde, nemojte ni vi’

Još se nije slegla prašina nakon HNL-ove nove sramote viđene u Vinkovcima protekle nedjelje.

Naime, Dinamo je do pobjede protiv najlošije momčadi lige Cibalije došao uz pomoć sudaca. Glavni arbitar utakmice Damir Batinić nasjeo je na teatralni pad u kaznenom prostoru Soudanija, dosudio kazneni udarac u 89. minuti koji je realizirao najbolji igrač Dinama u dosadašnjem tijelu proljetnog dijela sezone Armin Hodžić i tako pogurao zagrebački sastav prema 2-1 pobjedi, kojom je ostao u utrci za naslovom prvaka s Rijekom koja ima šest bodova više u odnosu na modre.

Cibalia i hrvatski nogomet doživjeli su veliku nepravdu

Cibalia i hrvatski nogomet doživjeli su, tako, veliku nepravdu. Sportske novosti pišu kako je utakmica protiv Dinama bila je okidač.

“Nogometaši vinkovačkog prvoligaša stoički su trpjeli nepravdu kojom su sustavno šibani od početka aktualne sezone”, ističe spomenuti hrvatski sportski dnevni list koji u svojem tekstu objavljenom u četvrtak na portalu i dodaje kako je naknadnom analizom utvrđeno kako su sudačkim propustima zakinuti za najmanje 10 bodova, a nakon što su prošle nedjelje uskraćeni za taj ‘’jubilarac’’, odlučili su se obratiti javnosti priopćenjem.

‘Cibalia drastično oštećena za deset velikih bodova’

“Povodom naše zadnje utakmice odigrane u nedjelju protiv Dinama koja je uzburkala hrvatsku ne samo sportsku javnost, želimo iznijeti neke činjenice s ciljem skretanja pažnje na ono što nam se događa u ovom prvenstvu, ali i kako bismo na ovaj način pokušali zaštititi interes našeg kluba, naših navijača, svih simpatizera nebesko-plave boje, a na kraju i svih ljubitelja najvažnije sporedne stvari na svijetu, nogometa. Iza nas u 22 odigrana kola, Cibalia je posljednja na HNL ljestvici s devet osvojenih bodova. Međutim, ista ta Cibalia je drastično oštećena za deset velikih bodova s kojima bi naš bodovno konto iznosio 19.

U završnici utakmice 3. kola protiv Intera pri rezultatu 3:3 poništen je regularan pogodak Luke Mijokovića pri čemu smo uskraćeni za dva boda. U 11. kolu u utakmici protiv Slavena Belupa (0:0) poništen je regularan pogodak Marka Dabre, pritom smo zakinuti za još dva boda.

Nadalje, u 19. kolu protiv Hajduka pri našem vodstvu 1:0 nepravedno je dodijeljen drugi žuti, odnosno isključujući crveni, karton Zvonimiru Filipoviću, nakon toga smo primili dva pogotka nakon prekršaja u napadu Hajdukova strijelca Futacsa i eto nas u minusu za još tri boda. U 21. kolu protiv Intera pri rezultatu 1:1 u 82. minuti igranje rukom suparničkog nogometaša Mefsina pri čemu smo potencijalno oštećeni za još dva boda, a u prošlom kolu protiv Dinama ostali smo bez još jednog boda nakon što je za suparničku momčad dosuđen nepostojeći kazneni udarac.

‘Očigledno nekome smetamo’

Na temelju ovih činjenica sami sebe pitamo jesmo li trebali uopće nakon tri godine izbivanja iz Prve lige biti tu gdje se nalazimo, među 10 najboljih. Očito je da nismo, ne zbog naše kvalitete, nego što očigledno nekome smetamo. Podsjećamo još i na utakmicu iz svibnja prošle godine na Šubićevcu protiv Šibenika koja je izravno odlučivala o tome tko će u Prvu HNL i u kojoj je svakom objektivnom promatraču bilo jasno s kakvom je tendencijom sudac sudio tu utakmicu koju smo završili s dva igrača manje na terenu.

Ako ćemo otići još malo u prošlost, stariji ljubitelji ovoga sporta i HNL-a sjetit će se finala Kupa Hrvatske ‘99. u kojem je Cibalia izgubila od Osijeka na nesportski način, jer je valjda morala s obzirom na sve okolnosti iz završnice spomenute sezone. Činjenica je da je naš klub oduvijek trn u oku mnogima. Uporno se u našem nogometu godinama provlači tko je čiji i tko za koga igra.

U slučaju Cibalije i Vinkovaca sve je jasno kao dan. Još iz vremena bivše Jugoslavije pa do današnjih dana, ovdje su lomili zube svi redom – bijeli, plavi, crveni, žuti… Svi! U tom malom gradu, u tim Vinkovcima. Tako je i danas, uvijek smo bili svoji, nikad ničiji! Filijale sigurno ne provode tri godine zaredom u 2. ligi, tako da spominjanje imena našega kluba u tom kontekstu pada u vodu, svoji smo bili, svoji ostajemo. Uvijek vođeni onom kako je jedan novinar SN davno u prelijepom članku opisao naš klub i ljude ovoga grada: ‘Čovjek daje sve za obraz, a obraz ne daje ni za što, to su Vinkovci i Vinkovčani!’ Možda zato i jesmo u problemu. Možda imamo navijače koji se ne ustručavaju reći svoje mišljenje koje nekima nije po volji. Možda imamo predsjednika koji jedva spaja kraj s krajem da nam kapne koja kinta. Ipak su to ‘enormne’ mjesečne plaće od 10.000 do 15.000 kuna. Bruto, da ne bude zabune! Ali, sve su to naši problemi s kojima se nosimo kako znamo i umijemo i ne želimo da nas nitko žali, a kamoli pomaže na štetu nekoga drugoga.

‘Ovime gube navijači’

Želimo ukazati na nepravdu koja se događa, ne želimo više šutjeti. Nemojte šutjeti ni vi ostali klubovi, zbog mrvica koje dobivate i time se zadovoljavate. Ovime gube oni zbog kojih smo mi na terenu, a to su gledatelji i navijači. Oni koji su najsvjetlija točka našeg društva, a to najbolje vidimo na svim velikim natjecanjima naših sportaša, kada smo svi ujedinjeni. Njih ne smijemo izgubiti! Naši Ultrasi su tu uz nas, uvijek bili i bit će, hvala im na tome. A mi se obvezujemo dati maksimum svoga maksimuma da naša Cibalia – trenutno zadnja na tablici, ali uvijek prva u srcu! – ostane gdje joj je mjesto i da 2019. godine proslavi 100. rođendan u Prvoj HNL”, stoji u priopćenju nebesko-plave svlačionice upućeno hrvatskoj sportskoj javnosti.

Petar Mišić povratnik je u redove Cibalije, a ovaj igrač opisuje stanje u svlačionici nakon dvije uvodne utakmice u prvenstvu i samo jednog osvojenog boda.

“S obzirom na sve, situacija je u momčadi dobra. Nakon posrtanja protiv Intera, kada smo trebali osvojiti sva tri boda, trebala nam je jedna dobra utakmica protiv Dinama. To je i ostvareno, ali nitko nije očekivao, a kamoli priželjkivao ovakav kraj. Imali smo bod u džepu, ali dogodilo se to što se dogodilo. Ne vrijedi kukati niti se vaditi na suce. Mi igrači smo morali riješiti utakmicu prije kraja, a posebno se to odnosi na susret s Interom, pa bi danas imali više bodova na kontu i bilo bi nam ipak nešto lakše”, kazao je Mišić, piše Glas Slavonije.