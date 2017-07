PAR DANA PRIJE POČETKA SEZONE DINAMOV TRENER TVRDI: ‘Nije normalno očekivati da odmah igramo dobro i lakoćom pobjeđujemo’

Manje od tjedan je dana ostalo do početka sezone u hrvatskom nogometnom prvenstvu, sezone u kojoj Dinamo kreće sa startne pozicije u kojoj dugo nije bio. Godinama dominantna momčad Prve HNL ostala je prošle sezone u sjeni prvaka Rijeke pa je za očekivati bilo kako će start u ovu sezonu ponuditi odgovora na pitanja postavljena u sezoni posrtaja. No, odgovora i dalje nema, a Dinamove pripreme nude samo još više upitnika.

Premda trener maksimirske momčadi Ivajlo Petev svojim viđenjem priprema nudi drugačiju priču.

“Ako pogledam kompletne pripreme, zadovoljan sam. Odradili smo plan, svi su radili maksimalno, ispunili sve zahtjeve. Baš zbog toga mi i smeta ovaj kraj, tužan sam što smo tako završili, jer smo sve odradili kako sam planirao. Zadovoljan sam ponašanjem igrača, njihovim pristupom, nemam nekih velikih zamjerki”, kazao je za Sportske novosti, a na pitanje o nedostatku ideje u igri odgovorio ovako:

DINAMO IMA OZBILJAN PROBLEM ZVAN – SAMMIR: Fernandes oduševio, Ćorić zaslužio ‘desetku’, a Pivarić je na izlaznim vratima kluba



“Gledajte, jako je teško očekivati da već nakon 14 dana priprema, teških treninga, sve izgleda dobro. Svi odmah očekuju od nas da igramo dobro, da lakoćom pobjeđujemo, ali ja vam kažem da ne bi to u ovom trenu bilo niti normalno. Tek smo dva tjedna na okupu, neki su došli i kasnije, gledajući kompletne pripreme, nisam zabrinut. Jedino što mi smeta je ta zadnja utakmica, kako smo je odigrali. Svima je teško, pripreme su takvo razdoblje, ali, kažem, zadovoljan sam što smo odradili sve što smo imali u glavi, nastavljamo raditi dalje.”

A ta zadnja utakmica je poraz 1-2. Suparnik je bio Slovacko, klub koji je prošle sezone u češkom prvenstvu ostvario omjer od šest pobjeda, 14 remija i deset poraza i negativnu razliku pogodaka 29-38.

“Naš je plan od prvog dana da pravu razinu forme dosegnemo s prvom europskom utakmicom. Dakle, tamo negdje 25., 26. srpnja očekujem da će momčad biti na punoj višoj razini. Vidite, stvarno ne bi bilo dobro ni prirodno da smo sad u top formi. Ajmo reći da smo sad tek na pola puta u pripremama. Dva tjedna se pripremamo, uzeo sam svjesno taj rizik da dam igračima više dana odmora, nisam pritom ni planirao da odmah proigramo kako svi želimo. Sve ima svoj tijek”, dodao je Petev svjestan da protiv Istre 1961 u subotu mora na konto staviti tri boda, koji nije htio komentirati izvedbe Sammira ali jest Juniora Fernandesa:

“On je to pokazao sam, na treninzima i utakmicama, nema se tu što previše objašnjavati. To je jedini način, teren, trud i pristup. Junior s ovih priprema je primjer svima kako se trebaju ponašati. Čim dobiješ priliku, moraš dati sve od sebe da je iskoristiš, svejedno ušao s klupe ili započeo susret. To je jedini put i to tražim od svih igrača.”