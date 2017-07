PANIKA U REALU ZBOG – KOVAČIĆA: Zidane nagovarao Hrvata da ostane, Bilić radi dodatne probleme Francuzu

Trener Reala Zinedine Zidane uvjerio je Matea Kovačića da ne razmišlja o odlasku sa Santiago Bernabeua.

Madridski dnevni sportski list As piše kako je spomenuti hrvatski reprezentativni veznjak zbog prevelike konkurencije, straha od premalo minuta i neigranja, odlučio potražiti novi klub. To je itekako zabrinulo Zidanea koji je onda potom u Los Angelesu na pripremama razgovarao s Hrvatom i uvjerio ga kako je on potreban momčadi i kako će svi u nadolazećoj sezoni dobiti priliku.

Kovačićeva situacija zakomplicirala se dolaskom Danija Ceballosa iz Real Betisa, a u konkurenciji za vezni red još su Casemiro, Marcos Llorente, Kroos, Isco i Modrić. Igrači koji su u prednosti pred Kovačićem.





Glasine o tome da postoji mogućnost Kovačićevog odlaska su iskoristili i Englezi koji su se raspisali o interesu Tottenhama i West Hama koji od odlaska Payeta nema pravog kreativca u momčadi. Međutim, od toga ipak vjerojatno neće biti ništa.

“Kovačić mami interes dosta klubova, ali Hrvat želi uspjeti u Madridu. Njegova želja za ostankom u Realu dobra je vijest za sve navijače Kraljeva. Zidane računa na njega i ne misli ga pustiti iz Reala. Kovačić je prošle sezone bio jedan od glavnih igrača u rotaciji Zidanea, odigrao je 2,154 susreta u 39 utakmica u kojima je nastupio. Stoga, Real nema namjeru pustiti Kovačića. Osim u slučaju neke iznimno dobre ponude”, stoji u tekstu madridskog As-a o Mateu Kovačiću.