OVOM NESRETNIKU SE I DALJE VRTI U GLAVI: Pogledajte nevjerojatan dribling Monacova klinca za kojim luduje cijela Europa

Čudesni 18-godišnji napadač Monaca Kylian Mbappe zablistao je još jednom u pobjedi kojom je njegova momčad praktički potvrdila naslov francuskog prvaka.

Monaco je svladao Lille s 4-0 u utakmici 37. kola Ligue 1, a budući da do kraja prvenstva ima utakmicu manje i tri boda više od PSG-a od kojeg ima znatno bolju gol-razliku, jasno je da će klub iz Kneževine do naslova. Do nova tri boda Monaco je stigao dvama pogocima Falcaa, jednim Bernarda Silve (45) i autogolom Alonsa, ali prva zvijezda opet je bio nevjerojatni Mbappe.

Izluđivao je tinejdžer obranu Lillea tijekom cijele utakmice, a najviše će ga pamtiti 33-godišnji bek Lillea Franck Beria kojem se vjerojatno još i sad vrti u glavi od onoga što mu je napravio u 45. minuti. Mbappe se sjurio po desnoj strani, uletio u šesnaesterac, a onda krenuo lomiti nesretnog Beriju koji nije znao što ga je snašlo. Nakon niza finti koje mu je mladić prodao Beria je konačno kapitulirao, a Mbappe je asistirao Silvi za drugi gol na utakmici.



Kylian Mbappe doesn't just score goals… 💥 pic.twitter.com/RJWCOEbw8V — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 14, 2017

Bit će zanimljivo predstojeće ljeto pratiti hoće li Monaco prodati svoga dragulja i koji će europski velikan i(li) bogataš dobiti bitku. U svakom slučaju, teško je očekivati da će Mbappe napustiti Kneževinu za manje od 100 milijuna eura odštete.