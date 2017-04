OVO UGROŽAVA NJIHOVE ŠAMPIONSKE AMBICIJE: Poraz od Barcelone nije najgora vijest za Real Madrid

Ukupno 39 minuta dug je bio nastup Garetha Balea u El Clasicu igranom u nedjelju na stadionu Santiago Bernabeu. Osim što je Real porazom 2-3 kompromitirao izglede da osvoji naslov, čini se da su opet ostali bez velškog reprezentativca.

LUDNICA U MADRIDU: Messi u sudačkoj nadoknadi srušio Real, Rakitić se proslavio briljantnim golom

Zvuči nevjerojatno, no Bale je pretprio svoju 17. ozljedu otkad je 2013. godine stigao u Real, a od tih sedamnaest njih čak osam otpada na ozljede lisnog mišića pri čemu je šest puta u pitanju bila lijeva, a dvaput desna noga. El Clasico mu je bio ukupno stota ligaška utakmica za Real.





As piše da je Bale sada u utrci za brzim oporavkom no autor teksta pritom izražava sumnju u to da će biti spreman za polufinalni ogled Lige prvaka protiv madridskog Atletica koji je na rasporedu 2. svibnja. Prije tog ogleda Real ima i ligaških obveza, a osim Balea glavobolju treneru Zinedineu Zidaneu stvaraju i ozljede Pepa i Varanea. Sada i crveni karton Sergija Ramosa zarađen protiv Barcelone…