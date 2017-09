OVO NADMAŠUJE APSOLUTNO SVE ŠTO SMO DO SAD ČULI: Nogometaš Zvezde mrtav pijan završio u krevetu s bakom svoje supruge

Igrač Crvene zvezde Vujadin Savić (27.) otkrio je kako je izgledalo njegovo najgore pijanstvo i što se tad točno dogodilo?

Savić je gostovao u srpskoj TV emisiji AmigoShow i nasmijao javnost, voditelja i goste. Svi su umirali od smjeha nakon što su čuli Savićevu ispovijest. A ona glasi…

“Sjeli smo u pečenjaru i počeli piti rakiju. Nakon osam sati smo se ustali. Sad, možete zamisliti koliko se tu rakije i vina popilo. Miješali smo sve… Inače kad je sezona ne pijem, pa ‘nisam u formi’. Otišli smo iz pečenjare u kafanu, pozvali muziku i negdje oko dvanaest su me odnijeli do Mirkine kuće. Nije priča da se ponosim njome. Sad se svi šalimo na taj račun, ali tada mi nije bilo ni do šale, kao ni Mirkinim ukućanima. Kod Mirke, naime, žive baka, dida, tetka, tetak, djeca… Baka i djed inače žive u Njemačkoj, ali u tom trenutku su nažalost bili u Srbiji. Unijeli su me u kuću, stavili su me na garnituru i naravno da sam se ispovraćao. Ušao sam u sobu, bilo mi je stvarno loše, nisam stigao otići do WC-a i ispovraćao sam se u sobi ispred kreveta”, kazao je Savić i na pitanje voditelja tko je bio u krevetu, on je kazao:

“Pa ušao sam da odmorim između Mirkinih bake i dide”, briljirao je Savić i nastavio:



“Stvarno mi nije bilo dobro. A i bilo je hladno. Nisam znao kako sam legao između njih. Još sam ukrao poplun baki Živki koja je stvarno legenda i koju ovim putem pozdravljam. Otkrio sam je i onda sam ju nehotice šutnuo i ona je pala u sadržaj koji sam ispovraćao. Jadna ona mučenica pala je i uneredila se”, istaknuo je Vujadin Savić.