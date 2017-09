OVO MU MORA NATJERATI SUZE NA OČI: Kako West Ham diše po pitanju Slavena Bilića najbolje je sažeo branič te momčadi

Svoj će 49. rođendan u ponedjeljak proslaviti hrvatski menadžer West Hama Slaven Bilić. S obzirom na katastrofalan ulazak u sezonu, a s utakmicom koja mu može i presuditi i koju baš tada igraju protiv Huddersfield Towna, upitno je kakvu će mu vlasnici kluba čestitku uputiti.

West Ham je Premier ligu otvorio s tri vezana poraza, a jedino što se može nazvati olakotnom okolnošću za Bilića u ovom trenutku je činjenica da su sve tri utakmice igrali na gostovanjima. Gol-razlika 2-10 natučena je u ogledima protiv Manchester Uniteda (0-4), Southamptona (2-3) i Newcastela (0-3).

Ipak, da odgovornost nije samo Bilićeva smatra branič njegove momčadi James Collins koji kaže da su ga igrači ostavili na cjedilu.

“Bio njemu rođendan ili ne, svi bismo mu željeli pokloniti tri boda. Pod ogromnim je pritiskom. Ludo je to u nogometu da menadžeri klubova osjećaju takav pritisak, a zapravo su igrači ti koji bi se trebali pogledati. Znamo da smo podbacili u izvedbama i da je on napravio najbolje što je mogao. Osjećam da mu dugujemo dobru izvedbu i nadam se da ćemo to u ponedjeljak i napraviti”, kazao je Collins za internetske stranice West Hama.



Dodao je, piše The Telegraph, i sljedeće:

“Mogu naglasiti da svi igrači West Hama u potpunosti stoje iza svog šefa. Trudimo se, možda ne dovoljno koliko bismo trebali, ali u ponedjeljak ćemo dati sve od sebe i, nadam se, pokloniti mu tri boda. On je taj koji nosi sav teret, ali smo mi ti koji se moramo sabrati i odigrati dobro za njega.”