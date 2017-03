Kad je Hrvatski nogometni savez (HNS) ugovorio nastup reprezentacije na China Cupu u siječnju, mnogi su ostali u čudu jer je bilo jasno da nijedna zvijezda Vatrenih neće moći igrati na Dalekom istoku. No, to nije ništa prema onome što našu nacionalnu momčad očekuje u svibnju.

HNS je u utorak potvrdio da će Hrvatska 27. svibnja u Los Angelesu odigrati prijateljsku utakmicu protiv Meksika. Dvoboj će imati povijesnu dimenziju jer će naša reprezentacija prvi put igrati na sjevernoameričkom kontinentu. No, da nas čeka “istinski nogometni spektakl”, kako to piše na internetskoj stranici HNS-a, to već zvuči kao poprilična nebuloza.

Otpadaju ‘Talijani’ i Rakitić

Zašto? Zato što je isti dan, 27. svibnja, na rasporedu posljednje kolo domaćeg prvenstva i to začinjeno derbijem Dinama i Rijeke, utakmicom koja bi potencijalno mogla odlučivati i o naslovu. Ako je izbornik Ante Čačić u Kinu vodio kombiniranu postavu HNL-a, jasno je da u Los Angeles neće moći ni to.



Što je s ostalim ligama? Španjolska Primera završava 21. svibnja, ali se šest dana kasnije igra finale Kupa kralja između Barcelone i Alavesa, dakle Ivan Rakitić sigurno otpada. Ako ne budu igrali finale Lige prvaka (3. lipnja), Luka Modrić, Mateo Kovačić i Šime Vrsaljko bi mogli biti slobodni, ali pitanje je bi li imalo smisla da ih Čačić samo nekoliko dana nakon završetka naporne sezone vodi na tako dalek put. Jer ne treba smetnuti s uma da Hrvatsku 11. lipnja očekuje puno važniji okršaj protiv Islanda u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i izbornik će za to gostovanje trebati odmorne i svježe igrače.

Talijanska Serie A završava 28. svibnja, a finale Talijanskog kupa se igra 2. lipnja pa je jasno da ni iz tog ‘bazena’ Čačić neće moći crpiti snagu za reprezentaciju. Mario Mandžukić, Marko Pjaca, Ivan Perišić, Marcelo Brozović, Milan Badelj, Nikola Kalinić, Marko Rog, Ivan Strinić, Mario Pašalić… Nitko od njih, logično, neće biti na raspolaganju izborniku.

Punjenje blagajne

U njemačkoj Bundesligi posljednje se kolo igra 20. svibnja, tako da je u teoriji moguće da Čačić u Ameriku povede Andreja Kramarića i Tina Jedvaja, možda i Antu Rebića ako njegov Eintracht ne bude igrao u finalu Njemačkog kupa. Slično je i s francuskom ligom koja također završava 20. svibnja, ali nije nemoguće da će Monaco igrati u finalu Kupa što automatski isključuje Danijela Subašića.

I u većini drugih liga je situacija gotovo identična pa nam ostaje prava nepoznanica tko će se ukrcati u zrakoplov za Kaliforniju. Čak i oni kojima prvenstva završavaju prije spornog vikenda sasvim sigurno neće biti previše oduševljeni idejom da idu na drugi kraj svijeta nakon dugih i napornih sezona. Nema sumnje da je Davor Šuker i ovim dogovorom napunio blagajnu HNS-a, ali koliko imaju smisla ovakvi ‘spektakli’ s C ili D postavama reprezentacije, to je već drugi par rukava.