OVO IZUVA IZ CIPELA: Messi ostaje u Barceloni uz primanja koja ostavljaju bez daha. Odštetna klauzula – 400 milijuna eura

Lionel Messi dogovorio je sve uvjete produljenja ugovora s Barcelonom na dodatne tri godine uz opciju da ostanak bude i sezonu duži, tvrdnja je radijske postaje Cadena Ser na koju se poziva As. Ono što u tom produljenju ugovora upada u oči nevjerojatna je godišnja plaća i ista takva odštetna klauzula za argentinskog napadača.

Aktualnim je ugovorom Messi, sa 37 pogodaka uvjerljivo najbolji strijelac španjolskog prvenstva, za Barcelonu bio vezan do kraja sezone 2017/18, što je sad produljeno do minimalno 2021. Pozivajući se na tamošnje izvore As donosi i podatak o plaći koju će 29-godišnjak, ponajbolji nogometaš svijeta, primati. Riječ je o nevjerojatnih 30 milijuna eura nakon odbitka poreza.

Postoji još jedna promjena u uvjetima koji su Messija dosad vezali za Barcelonu u odnosu na nove. Odšteta koju zainteresirana strana mora platiti želi li ga prije 2021. dovesti u svoje redove narasla je sa brutalno visokih 250 na upravo astronomskih 400 milijuna eura što, nema sumnje, zvuči dovoljno visoko da odbije ikakve akcije drugih bogataša, a opet i više nego dovoljno unosno da Barcelona, dođe li do prodaje, lakše pretrpi odlazak svog najboljeg pojedinca.



Dogovoreni uvjeti ostanka Messija u Barceloni bit će potpisani nakon 30. lipnja.