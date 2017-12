OVIH 10 UTAKMICA ODIGRANIH U BOŽIĆNO VRIJEME PAMTE SVI NAVIJAČI: Bili su to spektakli s golijadama, prisjetite ih se ovdje

Neke od najzanimljivijih nogometnih utakmica u Engleskoj odigrane su u božićno doba

Nogometni magazin Four Four Two sastavio je zanimljiv popis na kojem se nalazi deset najboljih utakmica odigranih u Engleskoj u danima oko Božića. U pitanju su zaista spektakularni ogledi u kojem su golovi padali kao na traci potvrđujući onu priču o vrlo sitim i umornim braničima koji kao da su zaboravili ustati se od blagdanskog stola.

Kako bilo, ovo je popis uglednog magazina objavljen na njihovim internetskim stranicama.

Arsenal – Newcastle 7-3, prosinac 2013.



Tottenham – Reading 6-4, prosinac 2007.

Chelsea – Aston Villa 4-4, prosinac 2007.

Chelsea – Southampton 2-4, siječanj 2002.

Newcastle – Tottenham 7-1, prosinac 1996.

Oldham – Manchester United 3-6, prosinac 1991.

Oldham – Manchester United 2-5, prosinac 1993.

Manchester United – West Bromwich Albion 3-5, prosinac 1978.

Tottenham – Chelsea 5-2, prosinac 1961.

Gotovo sve utakmice u prosincu 1963.

Boxing Day 1963. – kolo sa 66 golova u deset utakmica tadašnje prve nogometne lige u Engleskoj. Fulham je pobijedio Ipswich, prvaka iz 1962., rezultatom 10-1, vodeći Blackburn rezultatski unakazio West Ham s 8-2, Liverpool zgazio Stoke 6-0, Tottenham remizirao s West Bromwichem 4-4…