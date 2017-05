OVAKVU LAKRDIJU NISTE NIKADA VIDJELI: Srbin postao hit nakon simuliranja zbog kojeg ćete umrijeti od smijeha

Nevjerojatan je igrokaz izveo srpski nogometaš Danko Lazović (34) u odlučujućoj utakmici za naslov mađarskog prvaka.

U posljednjem kolu mađarskog prvenstva Honved i Videoton su bodovno izjednačeni u izravnom dvoboju odlučivali o prvaku. Na koncu je Honved slavio s 1-0 pogotkom Martona Eppela i osvojio prvi naslov nakon 1993. godine, ali u zvijezdu društvenih mreža prometnuo se napadač Videotona.

Prošao bez opomene

Početkom drugog poluvremena Lazović je nakon jednog sasvim uobičajenog duela pao i počeo se kotrljati, bacati, tresti se i izvoditi još čitav niz neviđenih gluposti. Sve, naravno, kako bi uvjerio suca da je suparnički igrač izveo nevjerojatno brutalan prekršaj i da je zaslužio crveni karton.





No, Lazović zapravo može biti sretan što on sam nije izletio s terena. U trenutku lakrdije koju je izveo već je imao žuti karton i sudac mu je mogao i trebao pokazati drugi i isključiti ga. Progledao mu je, ipak, kroz prste, ali Videotonu to nije pomoglo.