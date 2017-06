SPEKTAKULARNA PONUDA MANCHESTER UNITEDA ZA CRISTIANA RONALDA: Ovako nešto još nikad nije viđeno, čak se i Abramovič odriče svoje zvijezde

Informaciju o prvoj pravoj ponudi za Ronalda danas je objavio talijanski Tuttosport, koji je na naslovnici spojio dvije najveće priče ovog ljeta, transfere spomenutog portugalskog majstora i Gigija Donnarumme iz Milana, najboljeg mladog vratara svijeta.

Sredinom tjedna, Ronaldo je izjavio kako napušta Real. Portugalac je navodno ogorčen odnosom kluba prema njemu nakon što se pojavila priča da je pod istragom zbog utaje 14,7 milijuna eura poreza, no madridski list As objavio je u subotu da je Portugalac još prije dva mjeseca odlučio da odlazi, ali ga je poznati agent Jorge Mendes nagovorio da se strpi s izjavama do kraja sezone.

Inače, Mendes je veliki prijatelj Ronalda i njegove obitelji.

‘Odlazim iz Madrida! Odlučio sam, nema natrag’

Vijest je poput “bombe” odjeknula nogometnim svijetom. I njegove navodne riječi suigračima u kampu reprezentacije u petak.

“Odlazim iz Madrida! Odlučio sam, nema natrag!”

O tome su se raspisali svi svjetski mediji, počele su i špekulacije o tome gdje bi CR7 mogao završiti, ponovno se Portugalca povezuje s povratkom na Old Trafford, što je najizglednija opcija u ovom trenutku.

Manchester United set offer €210million + David De Gea for Cristiano Ronaldo & Álvaro Morata. [Tuttosport] pic.twitter.com/n7sP6x735B — LaLigaNews (@LaLigaSntndr) June 17, 2017

United nudi 210 milijuna eura i Davida De Geu

Prema pisanju talijanskog lista Tuttosporta, Crveni vragovi poslali su prvu službenu ponudu Realu za Ronalda i ona je spektakularna. Nikad prije takva ponuda nije viđena.

Klub s Old Trafforda, naime, nudi 210 milijuna eura i jednog najboljih vratara svijeta i veliku želju Kraljeva, Davida De Geu za Cristiana Ronalda i ubojitog Alvara Moratu, oko kojeg je United već pregovarao sa Španjolcima.

Chelsea nudi Hazarda

No, uvijek na senzaciju nabrijani engleski mediji pišu, u priču se nakon Uniteda i PSG-a uključio i Chelsea. Vlasnik engleskog prvaka Chelsea Roman Abramovič je, javlja Sunday Times, spreman Realu ponuditi Edena Hazarda i još nešto novca za portugalsku megazvijezdu.

Hazard je također već duže vrijeme želja predsjednika Florentina Pereza i trenera Reala Zinedine Zidanea, koji, otkriva ugledna Marca, proživljava pravu dramu zbog svojeg najboljeg igrača i moli ga da ostane.

No, pitanje je koliko bi još novca tražili uz Hazarda i koliko ta priča uopće i “drži vodu”. Na kraju će Ronaldo, tvrde kladionice, ostati u Realu, no ovakve priče su, ako ništa drugo, zabavne u ovo vrijeme “kiselih krastavaca”.