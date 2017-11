OVAJ TJEDAN JOŠ PET UTAKMICA PLAYOFFA: Prolaz traže europski velikani, ali i momčadi s drugih kontinenata

Osim utakmice Hrvatska – Grčka ovoga tjedna igraju se prve utakmice i preostalih pet parova dodatnih kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo 2018. u Rusiji.

U europskim kvalifikacijama snage će odmjeriti Sjeverna Irska – Švicarska, Švedska – Italija te Danska – Irska. Za plasman na World Cup borit će se i Honduras – Australija (CONCACAF/Azija), te Novi Zeland i Peru (Oceanija/Južna Amerika).

Istoga dana kada se sastaju Hrvatska i Grčka, na Windsor Parku u Belfastu igrat će Sjeverna Irska i Švicarska.





Sjeverna Irska spremna i optimistična

Sjeverna Irska je posljednji put na SP-u sudjelovala davne 1986. godine, međutim nakon izborenog europskog prvenstva u Francuskoj 2016. i plasmana u osminu finala, u Belfastu buja optimizam. Momčad Michaela O’Neilla je u kvalifikacijama bila druga iza Njemačke, ali ispred Češke i Norveške. Zanimljivo, u posljednje četiri godine Sjeverni Irci su u službenim nastupima na svom Windsor Parku ‘pali’ jedino od svjetskog prvaka Njemačke.

“Za nas je najvažnije ne primiti gol u Belfastu. Znamo da neće biti lako, ali spremni smo. Švicarska je opasna reprezentacija, ali i mi smo posljednjih godina pokazali svoju kvalitetu,” kazao je O’Neill uoči prvog službenog ogleda protiv Švicarske nakon 1964. godine.

Švicarci najveći tragičari

Švicarska je možda i najveći tragičar europskih kvalifikacija za SP. Momčad Vladimira Petkovića je do zadnjeg kola imala maksimalnih devet pobjeda, a tada je izgubila u Portugali i ispustila prvo mjesto zbog slabije razlike pogodaka.

“Moramo zaboraviti sve što je iza nas. Za ovj tjedan sam planirao prijateljske utakmice, no sada smo maksimalno koncentrirani na iduće dvije utakmice koje nas očekuju. Protiv Portugala smo bili prepasivni i ne smijemo ponoviti tu pogrešku,” kazao je izbornik švicarske vrste koja je nastupila na zadnja tri SP-a.

Efikasni Šveđani

U petak je na rasporedu susret između Švedske i Italije. Šveđani nisu bili u Brazilu (2014) i Južnoj Africi (2010) i njihov izbornik Janne Andersson smatra kako je već plasman u play-off veliki uspjeh.

“U skupini smo bili ispred Nizozemske i na korak do vodeće Francuske. Već činjenica što smo ovdje za nas predstavlja uspjeh,” poručio je švedski strateg. Šveđani su u kvalifikacijama zabili 26 golova i bili su među najefikasnijim reprezentacijama. Na svojoj Friends Areni nisu poraženi u kvalifikacijama, a prvi topnik im je Marcus Berg koji je u devet nastupa zabio osam golova pri čemu šest na domaćem travnjaku.

SP bez Italije?

Italija nije propustila SP od 1958. godine i World Cupa u Švedskoj i bila bi prava senzacija kada bi ‘Azzurri’ ostali bez vize za Rusiju.

“Plasman na SP je važan za cijelu našu domovijnu. I za mlade i stare. Niti jednog trenutka nisam pomislio kako bi mogli ostati bez SP-a. To nije opcija,” kazao je izbornik Gian Piero Ventura.

Italija je četiri puta bila svjetski prvak, ali na zadnja dva SP-a nije prošla skupinu niti je u šest utakmica igranih u Južnoj Africi i Brazilu upisala pobjedu.

Irska i Danska u formi

Posljednji euro-par donosi subotnji ogled između Danske i Irske.

Irci su do sada izborili nastup na svega šest velikih međunarodnih natjecanja, po tri svjetska i europska prvenstva, međutim do sada su čak osam puta igrali u dodatnim kvalifikacija i pritom pet puta ispali.

Prvi put su igrali majstoricu protiv Španjolske u kvalifikacijama za SP 1966 i u Parizu su izgubili 0-1. Jednu utakmicu su igrali i protiv Nizozemske u play-offu za plasman na EURO 1996. u Engleskoj. Utakmica je igrana u Liverpoolu i Nizozemci su slavili 2-0. Irci su ispali i u dodatnim kvalifikacijama za SP 1998. godine od Belgije, u dodatnim kvalifikacijama za EURO 2000. od Turske, te u dodatnim kvalifikacijama za SP 2010. od Francuske.

Uspješni su bili u play-offu za SP- u 2002. pobijedivši Iran, u play-offu za EURO 2012. porazivši Estoniju, te na putu do EP-a 2016. kada su u dodatnim kvalifikacijama izbacili Bosnu i Hercegovinu.

“Nakon ždrijeba smo bili zadovoljni, no sada to moramo pokazati i na terenu. Dodatne kvalifikacije uvijek donose pritisak i visoku razinu stresa. Vjrujem kako će moji igrači dobro odgovoriti na svoje zadaće,” kazao je irski izbornik Martin O’Neill.

S druge strane stajat će njegov bivši suigrač iz Norwicha Age Hareide. “Martin je sjajna osoba. Već godinama smo prijatelji. Poštujem ga i kao trenera i kao osobu. Međutim, mislim da imamo dobre izglede.”

Irci su bez poraza na zadnjih šest gotovanja, dok su Danci u zadnjih osam domaćih utakmica upisali samo jedan poraz.

Drama nas očekuje i na drugim kontinentima.

Australija traži četvrto uzastopno prvenstvo

Australija je ‘bijegom’ u Aziju željela izbjeći stalne dodatne kvalifikacije, no na putu do Rusije to nije uspjela. Nakon dranatične završnice azijskih kvalifikacija, ‘Socceroosi’ su bili tek treći u skupini i morali su u dvostruki ‘play-off’. Prvo su nakon velike drame izbacili Siriju ukupnim rezultatom 3-2, a sada ih očekuje Honduras koji je sudjelovao na zadnja dva SP-a.

Australci dodatne kvalifikacije ne pamte po dobrome. Čak četiri puta su padali na zadnjem koraku – 1986. protiv Škotske, 1994. protiv Argentine, 1998. protiv Irana, te 2002. protiv Urugvaja. Crnu seriju su prekinuli 2006. protiv Urugvaja, a potom su nastupili i na iduća dva SP-a (2010, 2014).

“Želimo na četvrto uzastopno svjetsko prvenstvo. Ispred nas su dvije iznimno važne utakmice. Poštujemo suparnika, ali vjerujem kako smo bolji,” kazao je kapetan Tim Cahill.

I u suparničkim redovima vjeruju kako su bolji.

“Moramo Australce ‘ubiti’ u prvoj utakmici. Važno je napraviti prednost uoči uzvrata u Sydneyju,” kazao je napadač Anthony Lopez.

Dopingirani Guerrero nedostajat će Peruu

Za kartu za Rusiju bore se i Novi Zeland i Peru. Novozelanđani su na SP-u nastupili samo dva puta (2010, 1982), a Peruanci četiri puta, no posljednji put je to bilo 1982. godine.

“Izgledi su nam 50-50. Bit će to dvije izjednačene utakmice. Svi smo nestrpljivi i jedva čekamo početak. Za sve nas ovdje, ali i za cijelu zemlju bit će to tjedan dana, nadam se za pamćenje,” kazao je 36-godišnji Shane Smeltz, najstariji igrač u redovima All Whitesa.

Peru je uoči ‘baraža’ doživio težak udarac jer je njihov najbolji igrač i kapetan Paolo Guerrero pao na dopinškoj kontroli nakon čega ga je Fifa suspendirala na 30 dana. Guerrero je u kvalifikacijama zabio šest golova i bio je glavna uzdanica izbornika Ricarda Gareca.