NOGOMETAŠI KOLUMBIJE I PERUA BESRAMNO NAMJEŠTAVALI KRAJNJI REZULTAT UTAKMICE: Ova snimka govori više od tisuću riječi

Na internetu se pojavila snimka sramotnih događanja na utakmici južnoameričkih kvalifikacija za SP u Rusiji 2018. godine između Perua i Kolumbije, koja je završila 1-1.

No, na travnjaku, kao i što rezultat sugerira, doslovno se javno i besramno, pred očima čitavog nogometnog svijeta i mnoštvo TV kamera, nagovaralo, odnosno sugeriralo nogometašima Perua da posljednju dionicu susreta odigraju u “mirnom tonu”, jer rezultat 1-1 išao je na ruku objema reprezentacijama. U to vrijeme, Brazil je vodio protiv Čilea 3-0.

Peru je imao dokvalifikacije, a Kolumbija izravni plasman. No, neki nisu bili sigurni da će tako ostati, a neki, pak, su htjeli biti sigurni da će tako ostati do kraja. Pa je u 84. minuti, prilikom zamjene nogometaša u momčadi Kolumbije (James je sporim koracima izašao s travnjaka, a umjesto njega ušao je Chara).



No, tad Falcao uzima stvar u svoje ruke. I doslovno igračima Perua govori da “malo popuste”. No, jasno se vidi i na snimci kako su ga suparnički igrači otkantali, odmahivali mu rukom. Jer, Peru nije znao kako će se rasplesti situacija u ostalim susretima, iako je do kraja bilo malo, ali svejedno, oni nisu bili sigurni, pa su išli do kraja (čitaj dok nisu dobili rezultata u ostalim susretima, pa je “pao dogovor”). Pogledajte kako je to izgledalo.