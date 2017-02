OVA ĆE VAS PRIČA DIRNUTI U SRCE: Legendarni Nijemac nevjerojatnom gestom spasio život strancu

Čudesna i prekrasna gesta koju je prije više od pet godina napravio bivši kapetan njemačke nogometne reprezentacije Bastian Schweinsteiger procurila je u utorak u javnost.

Schweinsteiger je psolao dirljivo pismo njemačkom sucu Babaku Rafatiju i na taj ga način spriječio da ponovno pokuša počiniti samoubojstvo. Rafati je trebao je 19. studenog 2011. godine suditi utakmicu između Kölna i Mainza, ali shrvan depresijom je prije dvoboja u hotelskoj sobi pokušao samoubojstvo. Spašen je u posljednji trenutak i prevezen u bolnicu. Prema vlastitom priznanju, razmišljao je o tome da si ponovno pokuša oduzeti život, ali je odustao nakon što je primio pismo tadašnjeg nogometaša Bayerna.

‘Ljudi u životu često rade pogreške’

“Probudio sam se u bolničkoj sobi. Osjećao sam se užasno i prva pomisao mi je bila da drugi put moram bolje isplanirati samoubojstvo. Bio sam zlostavljan 18 mjeseci prije toga. Ljudi su me se htjeli riješiti jer sam govorio istinu. Nakon pokušaja samoubojstva nitko mi se iz Njemačkog nogometnog saveza nije javio, samo moji kolege suci”, ispričao je Rafati za Blick, a onda iznenadio.



“Bastian Schweinsteiger mi je napisao pismo koje me je jako dirnulo. Nije to morao napraviti jer je znao da ionako više nikad neću biti sudac nakon tog incidenta. Napisao mi je: ‘Gospodine Rafati, ljudi u životu često rade pogreške, ali u takvim se trenucima jednostavno moramo vraćati, koliko god često to treba. Želim vam sve najbolje.’ Bila je to nevjerojatna ljudska gesta s njegove strane. Danas više nema šanse da ću poželjeti počiniti samoubojstvo. Sada znam da je to bilo ludo, a život je previše lijep da bi se uništio”, dodao je Rafati.