OTVORENO PROTIV REALA: Ovo je pravi dokaz koliki antagonizam vlada između Kastilje i Katalonije

Španjolske i talijanske naslovnice u najavama finala Lige prvaka uglavnom podržavaju svoje klubove.

No, one katalonske otvoreno navijaju za talijanskog prvaka Juventus. Posljedica je to antagonizma koji vlada na relaciji Madrid – Barcelona, odnosno, Kastilja i Katalonija. Naravno, to zadire u političke okvire i rezultat su želje Katalonaca za samostalnošću.

The front pages in Italy & Spain before the Champions League final 🇮🇹🇪🇸🏆 pic.twitter.com/lUZCmkygCr — 101 Great Goals (@101greatgoals) June 3, 2017

Stoga, rivalstvo Reala i Barcelone više je od nogometa pa katalonskim medijima ne pada napamet navijati za španjolski klub ili barem objektivno najaviti finale Lige prvaka koji Real i Juventus večeras od 20.45 sati igraju u Cardiffu.



“Forza, Alves!”, naslovnica je katalonskog Mundo Deportiva koji je Juventusovom desnom beku Daniju Alvesu, inače bivšoj zvijezdi Barcelone, napravio poseban dres, pola crveno-plavi, pola crno-bijeli za igrača koji je osam godina proveo na Camp Nou.

Bonita portada hoy de @mundodeportivo … vamos ha informarnos de lo que se cuece en el fútbol… pic.twitter.com/ehA0OEJrQD — Mr.Bellotero (@juanluisculeFCB) June 3, 2017

“Forza, Juventus!”, objavio je katalonski Sport koji također navija za Juve.

“Real je favorit u finalu, ali Juventus želi osvojiti treći naslov prvaka Europe i momčad Massimiliana Allegrija ima veliku šansu za to”, piše Mundo Deportivo.