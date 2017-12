OTVORENA SEZONA DINAMOVIH ODLAZAKA: Henriquez je bivši, Antolić je na izlaznim vratima, a sad je došla i nova ponuda

Ponuda za Sigalija je odbijena, kao i ona za Marka Leškovića.

Dinamo je krenuo u osvježivanje momčadi. Dva nekadašnja povremena reprezentativca, čileanski Angelo Henriquez i hrvatski Domagoj Antolić, otvorila su sezonu maksimirskih odlazaka. Henriquez je predstavljen kao novi igrač meksičkog Atlasa, dok se za Antolića dogovaraju zadnji detalji transfera u poljsku Legiju.

Sportske novosti pišu kako je odbijena ponuda za Sigalija i on bi trebao ostati u Dinamu. U Maksimir je stigla ponuda za Marka Leškovića koja je također odbijena. No, to ne znači da za njega uskoro neće doći nova, poboljšana, štoviše, u Maksimiru je i očekuju. Pa bi Lešković mogao biti treći koji će napustiti Maksimir.



Dinamo je na kraju izgubio na Henriquezu koji je postao loš posao Dinama.

“Henriquez se može vratiti u Manchester, samo neka plate 20 milijuna eura”, poručio je prije malo više od dvije godine tadašnji trener Dinama Zoran Mamić kada se pojavila priča da je Čileanac priveo svoj boravak na Maksimiru kraju.

Dinamo je iskoristio pravo prvokupa i platio milijun i pol eura Englezima i osiguraoostanak napadača. Međutim forma koju je pokazao u svoj prvoj sezoni među Modrima kada je zabio 29 golova naglo je pala pa je u sljedeće dvije i pol godine dao tek 19 golova. To je i rezultirao njegovom prodajom meksičkom Atlasu i to navodno za milijun eura manje nego što su dali za njega.