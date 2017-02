OTUŽNI HAJDUKOV ROĐENDAN: Veterani bojkotirali svečanost u HNK! ‘Svi stojimo iza Džonijeve izjave’

Tužno je bilo vidjeti poluprazno gledalište splitskog HNK tijekom svečane akademije upriličene povodom 106. rođendana Hajduka.

Izostali su navijači, prijatelji kluba, ali i veterani, bivši igrači koji su gradili povijest kluba, javlja nogometni portal Goal.com koji piše i kako su većinu mjesta popunili ljudi u direktnoj vezi s Hajdukom, bilo kao zaposlenici, čelnici, igrači, stručno vodstvo…, te visoki gosti koji su zauzeli prvi red. No, nije bilo veterana Hajduka.

Veterani bili pismeno pozvani

“I dok izostanak puka i navijača možemo svesti pod nazivnik ‘ponedjeljak, radni dan, podne…’, primjetan je bio izostanak veterana, pravi tihi bojkot svečanost. Pojavili su se tek Ante Ivković, Željko Mijač, Goran Brailo, te bivši čelnik kluba Petar Lovrić“, ističe Goal.com dok predsjednik Hajduka Ivan Kos na to kaže:

“Njihov izostanak govori o njima. Veterani imaju svoju Udrugu, mi smo ih pismeno pozvali, a koliko sam vidio, odazvalo ih se svega par. Nadam se da će ih do idućeg rođendana biti i puno više, jer su im vrata Hajduka otvorena”.

Situacija pod povećalom javnosti nakon incidenta na hajdukovoj ‘Biloj noći’ u Novalji

Ova situacija pod povećalom je nakon incidenta na hajdukovoj “Biloj noći” u Novalji na kojoj je Vilson Džoni prije desetak dana izvrijeđao Kosa.

“Na nama je da odnose pokušamo popraviti, da pokušamo promijeniti stvari koje sada ne funkcioniraju. Ponavljam, veterani su u Hajduk dobrodošli, ali prava i obaveze se moraju znati, i od toga nećemo odustati.”

Veteran Hajduka Ante Ivković, čovjek koji više od 40 godina brine o bivšim igračima i organizira njihova putovanja i akcije, kazao je:

HNK je za rođendan Hajduka uvijek bio pun

“Sjedio sam u petom redu i nisam se želio okrenuti, da ne vidim koliko je praznih sjedalica. Stvarno je bilo otužno, HNK je za rođendan Hajduka uvijek bio pun”, kazao je Ivković, a na pitanje bojkotiraju li veterani svoj klub, otvoreno kazao:

“Znate za incident u Novalji, čuli ste što se dogodilo. To je bio incident koji ćemo mi zanemariti, jer nije bilo ni mjesto, ni način da Džoni kaže to što je kazao, i mi to osuđujemo. Ali morate znati da iza Džonijeve izjave svi stojimo, svi veterani, ma gdje živjeli!”

Uskoro bi se na inicijativu predsjednika Hajduka Ivana Kosa trebao na Poljudu organizirati sastanak s predstavnicima veterana Hajduka.