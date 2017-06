OTTO BARIĆ ZA NET.HR O PITANJU KOJE ZANIMA ČITAVU NACIJU! ‘Sad kad nema Rakitića i Kramarića, to je dobra prilika za Franka’

Hrvatska u nedjelju (20.45) protiv Islanda, u sklopu 6. kola kvalifikacija za SP, igra važnu utakmicu za plasman u Rusiju.

Bit će to derbi skupine I. Hrvatska je prvoplasirana momčad grupe s osvojenih 13 bodova. Island je drugi s 10. Stoga, bodovi su itekako bitni za oba izbornika. Ono što brine je da Ante Čačić ima problema s ozljedama. Jučer je ostao bez Ivana Rakitića koji neće konkurirati za susret zbog akutne upale trbušnog zida.

Poslije finala Kupa kralja liječnik Barcelone poslao je zamolbu Čačiću da ga se poštedi s obzirom na to da je cijelu godinu dosta igrao, da ima upalu trbušnog zida, preponski dio, te mu se zato i preporuča odmor. U razgovoru s njim, izbornik se složio.

Dva dopisa iz Barcelone i Hoffenhaima prorijedila vezni red

Uz Rakitića, Čačić ne može računati niti na Kramarića koji je također oslobođen za ovu reprezentativnu akciju na zamolbu Hoffenhaima, a osim njih nema niti dokapetana Ćorluke, Vrsaljka i Pjace koji se oporavljaju od svojih ozljeda.

Tako su dva dopisa iz Barcelone i Hoffenhaima prorijedila vezni red Vatrenih. Po broju izostanaka ovo bi mogle biti rekordne kvalifikacije, igrači otpadaju za svaku utakmicu. Međutim, Čačić nije zabrinut. Kao što nije zabrinut niti bivši izbornik Austrije i Hrvatske Otto Barić.

“Hrvatska ima 20 odličnih igrača. Mi smo ovim prijateljskim utakmicama koje je Čačić igrao uvidjeli da imamo 5, 6 kvalitetnih igrača koji u svakom trenutku mogu zamijeniti nekog od standardnih reprezentativaca. Primjerice, dobili smo Lovrena, a izgubili Ćorluku. To su, po meni, dva igrača podjednake kvalitete. Hrvatska će sigurno igrati maksimalno ozbiljno protiv Islanda. To je Čačić pokazao u svojem dosadašnjem mandatu na klupi reprezentacije. Ulazimo u tu utakmicu ozbiljno jer igrači znaju da je ovo bitan dvoboj. Jer, ako mi ovu utakmicu dobijemo, praktički smo jednom nogom u Rusiji”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr “boležljivi” Otto Barić.

Prilika za Franka Andrijaševića

“Ma vućem neku prehladu. Ništa strašno”, odmah nam je dao do znanja.

Budući da nema Ivana Rakitića, još bi više mogao vrijediti Andrej Kramarić, koji je inzistirao i molio da igra, ali to nije urodilo plodom. Rakitić je imao standardno mjesto kao ofenzivni veznjak, na toj poziciji mogu ga zamijeniti Brozović i Kovačić, manje je vjerojatno Rog ili Andrijašević, momci iz drugog plana.

“To je pitanje forme igrača. Pratički nebitno za reprezentaciju u ovom trenutku. Ja bi umjesto Rakitića na tu poziciju stavio Kramarića. Ali niti njega nema. Isto tako, ovo bi mogla biti prava prilika za Franka Andrijaševića koji je tako dobro odigrao ovu sezonu u Rijeci”, dao je do znanja Her Otto koji je dodao:

“Ma na sve njih se može računati. Čačić najbolje zna koga će staviti umjesto Rakitića”.

U prvoj utakmici protiv Islanda u ovom kvalifikacijskom ciklusu 12. studenog na praznom Maksimiru, Vatreni su slavili 2-0 golovima dvostrukog strijelca Marcela Brozovića. Ali sad je na redu novi obračun.

‘Real je zaslužio naslov, Modrić je fenomenalno vodio momčad’

“Neće biti lako jer je Island izuzetno neugodan i opasan. Igrao sam nekoliko takvih utakmica. Pitate se zašto? Vrlo su borbeni, zdravi duhom što je jako važno. Međusobno su svi u reprezentaciji prijatelji i suprostavit će se koliko je to moguće. Ali naša kvaliteta tu mora odigrati ulogu”.

Barić je prokomentirao i finale Lige prvaka.

“Na kraju krajeva, slavila je najbolja momčad. Treba čestitati Modriću koji je u ovoj godini fenonemalno vodi tu momčad u asredini terea i igramo jednog igrača kojeg nema nitko, Ronalda. Oni su najbolja momčad i to su zaslužili”.

‘Mandžukić gine i igra za momčad’

Mandžin gol je strašan. Usporuđuju ga već sad s onim Zidaneovim koji je proglašen za najbolji pogodak u povijesti finala Lige prvaka.

“On je pokazao kvalitetu koju rijetko koji napadač pokazuje. Jer, napadači često pokazuju nezadovoljstvo i ljutnju kad nisu u prvom planu. Ali ne i on. On gine i igra za momčad. A to je najvažnije. Defenizivno, ofenzivno, svejedno… Jako dobro pokriva defenzivu. Pa jel’ vidite kako on igra na toj lijevoj strani? Ma to mogu samo talijanski klubovi koji iz svojih igrača izvlače maksimum u oba pravca. I tu je jako dobar Mandžukić koji dobro pokriva, koji se dobro otkriva, vraća se izvrstan je sglavom. Čestitam mu, iako nije bio na pobjedničkoj strani. Šteta zbog toga. Ali, dva pobjednika nije moglo biti”, zaključio je Otto Barić.