OTTO BARIĆ UOČI SUDBONOSNE UTAKMICE U KIJEVU: ‘Treba jasno reći, neki igrači ne daju dovoljno za reprezentaciju’

Hrvatska večeras od 20.45 u Kijevu, pred 70.000 napaljenih navijača protiv neugodne Ukrajine, igra ključnu utakmicu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2018. godine. Tim povodom porazgovarali smo s bivšim hrvatskim izbornikom Ottom Barićem.

Vatreni večeras igraju utakmicu “biti ili ne biti”. Kako sad stvari stoje, Hrvatskoj, trenutačno posljednje plasiranoj reprezentaciji u poretku momčadi koje zauzimaju drugo mjesto svojih ljestvica, što znači da će ostati bez dodatnih kvalifikacija, potrebna će biti tri boda iz sraza protiv Ukrajine.

Remi će odraditi posao u našu korist jedino ako…

Remi će odraditi posao u našu korist jedino ako Wales i Irska odigraju bez pobjednika s manjim brojem golova, jer iako imaju identičnu gol-razliku kao i Hrvati, Velšani imaju postignut pogodak više. Budu li na kraju kvalifikacija te brojke u potpunosti jednake odluka će se donijeti temeljem Fifinog fair-playa. Dakle, jasno je kako će Hrvatska teško do posljednjeg vlaka za Rusiju. Teško, ali nije nemoguće…



“Nemojmo zaboraviti jednu stvar, Hrvatska igra najbolje onda kad se to od nje i očekuje”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Otto Barić, čovjek koji je u svojoj trenerskoj karijeri vodio reprezentacije Austrije i Hrvatske.

“Hrvatska ima dovoljno kvalitetnih igrača i može pobijediti Ukrajinu. No, neće biti lako doći do pozitivnog rezultata koji nam osigurava dodatne kvalifikacije za Rusiju. Moramo ići na pobjedu kako bi nam se otvorila mogućnost tog remija koji bi nam također bio dobar. Vjerujem u naše momke. Ove promjene koje su se dogodile na klupi Hrvatske mogu donijeti samo dobro i vjerujem da nećemo izgubiti”.

Šok terapija HNS-a u obliku Zlatka Dalića

Kako komentirate šok terapiju HNS-a i postavljanje Zlatka Dalića na mjesto izbornika Hrvatske umjesto dosadašnjeg Ante Čačića, koji je smijenjen nakon loših rezultata i igre Vatrenih u posljednjim susretima?

“Pazite, jedno novo lice, a to se vrlo često događa, može prodrmati momčad. To nema veze je li taj koji će voditi utakmicu dobar stručnjak ili ne. Novo lice, novi štimung svašta mogu učiniti. Nagledao sam se takvih situacija u svojoj dosadašnjoj karijeri. Momčad koja je objektivno bila otpisana s novim licem na klupi itekako može ostvariti dobar rezultat”.

Otto Barić je trener od 1963. godine i jako dobro zna što je sad ključno za Hrvatsku protiv Ukrajine…

“Pa gledajte, ključno je razgovarati sa svakim igračem pojedinačno i probuditi im vjeru da oni mogu pobijediti Ukrajinu. Odnosno, da to momčad može. Ukrajina nije bolja od nas. Smatram da smo protiv Finske sat vremena odigrali dobro. No, što se nakon vodećeg gola dogodilo, zašto su se naši povukli, to ne mogu shvatiti. To mi nije jasno”.

Isto to ne može shvatiti niti kapetan Luka Modrić koji je nakon debakla na Rujevici kazao:

‘Čačić je u nekoliko posljednjih susreta imao nesreću’

“Umjesto da smo nastavili dalje igrati svoju igru, odlučili smo se za nešto sasvim drugo i nevjerojatna mi je ta činjenica”, istaknuo je Modrić.

Barić je na to dodao:

“Eto, kad to kaže kapetan, koji je protiv Finske odigrao dobro, kao i niz utakmica za Vatrene, onda je sve jasno. Niti ja, ako Luka ne zna, ne mogu objasniti što se to dogodilo jer sam daleko od momčadi, pa nisam baš upućen u zbivanja unutar glava samih igrača. Čačić je u nekoliko posljednjih susreta imao nesreću. Nevjerojatno je da mi u posljednjim susretima primimo pogodak u završnici susreta. Da nismo, već bismo bili u Rusiji. Zašto? Ne znam. Teško mi je to povezati s ovim suđenjem Zdravku Mamiću i svjedočenjem Modrića i Lovrena. Ali da to može utjecati na spomenute igrače i momčad, dakako da može. Dobro, u ovoj situaciji Lovren nije igrao, ali Modrić jest. Je li sad to i utjecalo na izdanje na travnjaku, to ne mogu kazati. Ali da nešto nije štimalo, to je evidentno”.

“Herr Otto”, kako mu mediji i navijači tepaju i zbog svog “germanskog štiha”, upoznat je s momčadi Ukrajine…

“Oni imaju dva glavna igrača koja igraju u inozemstvu, specijalno tu mislim na Jarmolenka i Konopljanku. Ako ih budemo dobro zatvorili i kontrolirali mislim da ne možemo izgubiti. No, nogomet je čudna igra. U takvim susretima upravo je smijenjeni Čačić protiv neugodnih ekipa bio dobar. Ali sad njega nema. Nadam se kako će Dalić svojim pogledom i smiješkom, što je nevjerojatno da takve banalne stvari uopće i utječu na rezultat, utjecati i na momčad”, istaknuo je Barić i nastavio:

Mediji previše hvalili Vatrene

“Mediji su previše hvalili igrače. Neki dugo ne daju dovoljno za reprezentaciju. Primjerice, Rakitić prije dvije, tri godine i danas, dva su različita nogometaša. Vidite, u Njemačkoj se tako nešto ne može dogoditi. Zašto? Jer tamo se zna da taj igrač koji je određen da mora dati gol, da mora ići u šesnaest metara ili kreirati igru, da mora igrati prema dogovoru ili on sljedeću utakmicu neće igrati. To je veliki problem u našoj reprezentaciji. Tu ni Dalić ne može mnogo pomoći. U ovom momentu ne može, ali u sljedećim susretima, to je itekako moguće. Nemamo tu vrelu krv koju smo prije imali”.

Rakitić jedva trči u posljednjim susretima za Hrvatsku, najsporiji je na travnjaku…

“Napišite onda to vi. A ne da je Barić to rekao. Pazite, imali smo mi i dosta peha. Čačić mijenja protiv Finaca, a klupa mu je sad drukčija nego prije pet, šest mjeseci. Hrvatska mora igrati kao Hrvatska, a ona, nažalost, u ovim kvalifikacijama, u nekim susretima, to nije bila. Hrvatska mora igrati na pobjedu. Ako bi, kojim slučajem, Vatreni igrali na remi, onda bi se vrlo lako moglo dogoditi da izgube protiv Ukrajine”, zaključio je Barić.