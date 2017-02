OTKRIVEN DETALJ KOJI MU NE IDE NA ČAST: Pljuje Juve i tvrdi da ga mrzi od rođenja, a istina je sasvim drugačija

Zvijezda Rome Radja Nainggolan pokrenula je pravu lavinu komentara izjavom kako ‘od rođenja mrzi Juventus’, te kako ‘Stara dama’ ‘ima pomoć sa strane’. Također, belgijski veznjak rekao je kako nikad ne bi otišao u redova talijanskog prvaka.

“Ne želim otići iz Rome. Tu sam i san mi je osvojiti Scudetto s Romom. Ja sam protiv Juventusa od kada sam rođen. Mrzim Juventus. Kada sam igrao za Cagliari, uvijek sam posebno trenirao za Juventus kako bih ga pobijedio. A Juve mrzim zato što uvijek pobjeđuje zahvaljujući nekom penalu, slobodnom udarcu… Došao sam u Romu kako bih ih pobijedio jer Juventus uvijek ima pomoć sudaca. Ako ne osvojimo naslov prvaka, osvojit ćemo Kup Italije”, kazao je Nainggolan navijačima, a video tog razgovora objavio je talijanski Corrieredellosport.

Riječi odjeknule Italijom

Njegove riječi odjeknule su Italijom i pokrenule polemiku. Radja Nainggolan postao je junakom ultrasa Rome koji ne mogu smisliti ništa što ima veze s Juventusom. No, istina je, čini se, ipak drugačija. Naime, torinski Tuttosport u petak je donio zanimljiv intervju Nainggolana iz svibnja 2012. godine, dok je bio igrač Cagliarija, a u kojem je otkrio kako praktički odlazi u Juventus i hvalio aktualnog prvaka Italije.

#NAINGGOLAN: "ODIO LA JUVE VINCONO SEMPRE CON QUALCHE AIUTINO" DATE UNA MEDAGLIA AL NINJA!!! pic.twitter.com/C6mQHmS0L4 — ARIANNA (@arysedici) February 9, 2017

‘Postoji dogovor s Juveom. Menadžer mi je donio predugovor i ja sam potpisao’

“Postoji dogovor s Juventusom. Menadžer mi je donio predugovor i ja sam potpisao. Sve je gotovo. Međutim, ne mogu utjecati na interes ostalih klubova i to što traži Cagliari za mene. Istina da me želi Zenit i nudi najviše novca, ali novac mi nije najbitniji. Želim ostati u Italiji, gdje me žele Inter, Milan, Roma i Juventus. S tim što je Juventus zaista vrhunac u ovom trenutku i top momčad. I Napoli je dobar”, rekao je tada Nainggolan, koji je nedavno putem Twittera demantirao spomenute navode, te tvrdio da je došlo do nesporazuma s novinarom prilikom intervjua.

Crno – bijeli dres bio je njegov san

Tuttosport piše u svom tekstu o ovom slučaju:

“Ne tako davno crno – bijeli dres bio je njegov san. Toliko da je u svibnju 2012. godine u La Dernière Heureu izjavio kako bi htio igrati u Juventusu. Isto tako, stavio je potpis na predugovor transfera u Juve. Je li to možda bio samo nesporazum, kako on tvrdi?”

Na kraju je veznjak u siječnju 2014. završio u Romi, a po dolasku je rekao.

“Bolje osvojiti jedan Scudetto s Romom, nego 10 s Juventusom”.