OSTANAK ILI ODLAZAK U TURSKU? Prosinečki dao direktan odgovor na vruće pitanje

Hrvatski izbornik nogometne reprezentacije Azerbajdžana Robert Prosinečki posljednjih se dana učestalo veže uz preuzimanje klupe turskog Bursaspora. Čini se, ipak, da legendarni hrvatski nogometaš nema namjere mijenjati poslodavca.

Priznao je to Prosinečki u razgovoru za nogometni portal Goal:

PROSINEČKI POLUDIO NAKON PITANJA O NOVOM POSLU! Pred novinarima razbio čašu i poručio: ‘Ako želite da idem, otići ću’

“Ostajem do daljnjega u Azerbajždanu. Nije to samo tako, u Azerbajdžanu me ugovor veže do kraja godine, ljudi u Savezu su zadovoljni mojim radom i to moram poštivati. Nažalost, prije dva dana smo nesretno izgubili jednu utakmicu koju smo odigrali dosta dobro, ali to ipak ništa ne mijenja. Znam da se puno toga pisalo, ali sigurno sada neće doći do nikakve promjene u mom slučaju.”



U dvije i pol godine mandata na klupi Azerbajdžana, Prosinečki je tu reprezentaciju sa 135. mjesta Fifine ljestvice doveo do 76.

U kvalifikacijskoj skupini C za odlazak na Svjetsko prvenstvo trenutačno su igrači hrvatskog stručnjaka na četvrtoj poziciji, ispred Norveške i San Marina, a iza vodeće Njemačke, Sjeverne Irske i Češke.