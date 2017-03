OSTAJE, ALI SAMO AKO UNITED NAPRAVI OVO: Ibrahimović spreman na ostanak, no samo ukoliko klub ispuni njegovu želju

Da je Zlatan Ibrahimović dokazana klasa nitko nije niti sumnjao, no postojale su bojazni kako će se 35-godišnji švedski napadač snaći u engleskom prvenstvu u igrački poznim godinama.

Najbolji dokaz kako se snalazi su 26 ovosezonskih pogodaka i devet asistencija za klub s Old Tafforda kojem je pristupio nakon što mu je ugovor sa Paris Saint-Germainom prestao važiti. Dogovorena je bila suradnja na jednu sezonu uz opciju za jednako dugo produljenje koje je menadžer momčadi Jose Mourinho već odavno ‘blagoslovio’ i najavio, no upitno je što će se do kraja sezone još događati. Niti su klub niti Ibrahimović službeno potvrdili suradnju do kraja sezone 2017/18.

Sam Ibrahimović nema ništa protiv ostanka u Manchester Unitedu, ali ima prohtjev za ostvarivanje toga. Prenoseći napise švedskih medija, portal 101greatgoals tako piše da će Ibrahimović sigurno produljiti svoj boravak u klubu s Old Trafforda, ali se nada da će ga engleski velikan vezati na sljedeće dvije godine.

“Njegova je želja – ne uvjet – ugovor na dvije godine”, navodi se u švedskim medijima uz dodatak kako je Ibrahimović agent Mino Raiola prošloga tjedna bio u Manchesteru gdje je pregovarao s klubom.