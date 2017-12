OSIPA SE ŠAMPIONSKA RIJEKA: Rujevicu bi ove zime mogla napustiti čak desetorica igrača

Očekuje se da će dio odlazaka uprava kluba nadomjestiti, ali zasad se ne spominju konkretna imena potencijalnih pojačanja.

Pred aktualnim hrvatskim prvakom Rijekom je turbulentna zima. Osim što Kekova momčad zaostaje velikih 15 bodova za vodećim Dinamom poslije jesenskog dijela prvenstva, čini se da bi klub mogao pogoditi i egzodus igrača u siječnju.

Rumunj Florentin Matei je i prije posljednjeg kola jesenskog dijela HNL-a otputovao kući i njegova epizoda na Rujevici je završena. Marko Vešović je sam objavio kako prelazi u varšavsku Legiju, a javna je tajna da odlazi i Mario Gavranović, vjerojatno u redove rivala Dinama.

Elez u Njemačku, Bradarić u Italiju?

No, ni to nije sve. Novi list u srijedu tvrdi da bi u konačnici klub ove zime mogla napustiti čak desetorica igrača. Matej Jelić je ljetos stigao na posudbu iz bečkog Rapida, ali nije se uspio nametnuti pa se odlazak nameće kao logična opcija. Isto se odnosi i na Australca Jasona Davidsona koji je trebao biti rješenje za lijevi bok, ali je upisao samo jedan nastup. Domagoju Pavičiću, pak, u siječnju završava posudba i on bi se trebao vratiti u Dinamo.

Još četvorica igrača su na meti stranih klubova. Ne mora značiti da će svi otići, ali ako dođu dobre ponude za njih, ništa nije isključeno. Josip Elez je na meti bundesligaša Hannovera, Matu Maleša također želi poljska Legia, na Josipa Mišića je oko bacio lisabonski Sporting, a Filipa Bradarića već dulje vrijeme prati talijanska Bologna.

Dakako, očekuje se da će dio odlazaka uprava kluba nadomjestiti, ali zasad se ne spominju konkretna imena potencijalnih pojačanja.