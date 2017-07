OSIJEK IMA RAZLOGA ZA SLAVLJE, A SLIJEDI SPEKTAKL: ‘PSV neka bude nagrada igračima i navijačima’

Nogometaši Osijeka igrat će u 3. pretkolu Europske lige. Zaslužili su to 2-0 pobjedom pred domaćom publikom i 1-2 porazom kod Luzerna u četvrtak te im sad predstoji susret protiv nizozemskog PSV Eindhovena.

Na konferenciji za mediji trener hrvatskog prvoligaša Zoran Zekić ovako je prokomentirao uzvratni dvoboj protiv švicarskog sastava:

“Potvrdilo se ono o čemu smo pričali, Luzern se predstavio u potpuno drugačijem izdanju. Naravno da je naš mentalitet takav da se nakon prve utakmice uglavnom pričalo kako je to ‘gotova priča’, kako Švicarci i nisu neka momčad, a vidjeli ste da to nije tako. Stoga bih čestitao igračima Luzerna na odličnoj utakmici, dakako i svojim dečkima na onome što su pokazali u drugom poluvremenu. Pokazalo se da nam nedostaje iskustva u europskim ogledima, zato nam je ovaj uspjeh još i draži, a susreti s PSV-om neka budu nagrada i igračima i navijačima.”

Zekić nakon Luzerna: Susreti s PSV-om neka budu nagrada i igračima i navijačima. #nkosijek https://t.co/wAgwQVGJn7 pic.twitter.com/CVEaTWfu3T — NK Osijek (@nkosijek) July 21, 2017

KAKAV DAN ZA HRVATSKI NOGOMET: I Osječani izborili treće pretkolo u Europi, slavni PSV stiže u Gradski vrt

Nastavio je:

“Bez obzira na svu našu pripremu, nije to izgledalo dobro u prvom poluvremenu. Imali smo dosta problema s takozvanim ‘ničijim’ loptama, nismo uspjeli uspostaviti kontrolu u sredini, tako da nam je zadnja linija bila pod pritiskom. Mislim da smo u nastavak utakmice ušli puno bolje, no presjekao nas je njihov drugi gol. Ipak, nastavili smo u dobrom ritmu, a drago mi je da su igrači koji su ušli s klupe donijeli na terenu ono što je bilo potrebno u tim trenucima.”

Trener poraženog sastava Markus Babbel mogao je biti zadovoljan izdanjem svojih igrača, ne i ukupnim rezultatom:

“Ovo je bio pravi odgovor naše momčadi na terenu, nakon onog prvog dvoboja u Osijeku. Sve do primljenog pogotka odigrali smo jako dobro i mogu zaista čestitati svojoj momčadi. Bila je to igra kakvu smo tražili, sigurna i organizirana. Imali smo tih 2-0, ali se pritom i dosta potrošili, pa nam se dogodila loša reakcija u situaciji kada smo, nažalost, kapitulirali. Nakon toga više nismo imali ni psihološke ni fizičke snage da opet sve preokrenemo u svoju korist. Šteta, bili smo na dobrom putu izboriti prolaz, no sada se moramo posvetiti prvenstvu koje nas očekuje. Osijeku želim sreću u nastavku europskog natjecanja.”