OPTIMIZAM U HRVATSKIM REDOVIMA: ‘Španjolci su favoriti, ali zašto ih ne bismo opet pobijedili?’

Zadovoljstvo je vladalo u redovima hrvatske košarkaške reprezentacije nakon teško izborene pobjede (76-72) u trećem nastupu na Europskom prvenstvu.

Hrvatska je krenula u utakmicu s 15-0, ali Crna Gora se u završnici približila na 73-72 tako da smo gledali pravu dramu u Cluju.

DRAMA SA SRETNIM ZAVRŠETKOM: Hrvatska ispustila veliku prednost pa u ludoj završnici ipak došla do pobjede

‘Ne briljiramo, ali nije ni potrebno’

“Tri utakmice, tri pobjede, super. Ne briljiramo, ali to zasad nije ni potrebno. Odlično smo otvorili utakmicu protiv momčadi koja ima nekoliko sjajnih pojedinaca. Nije bilo ni realno da ćemo takvu reprezentaciju zgaziti s 20 razlike. Došli su nam blizu na kraju, ali ni u jednom se trenutku nisam prepao da ćemo izgubiti. Malo smo sve zakomplicirali, ali to je hrvatski recept. Znamo da ne briljiramo protiv lošijih ekipa, ali to je sada iza nas. Sad nas čekaju sve teži protivnici i moramo biti svjesni da trebamo podići razinu igre ako želimo ostvariti cilj koji smo si zacrtali”, naglasio je u izjavi za HTV kapetan Roko Ukić.



U utorak našu reprezentaciju očekuje okršaj protiv Španjolske koja je u prva dva nastupa svladala Crnu Goru s 99-60 i Češku s 93-56.

‘Imaju dvojicu od petorice najboljih centara na svijetu’

“Španjolci su stvarno uvjerljivi, inače ne ulaze ovako dobro u turnire. Imaju dvojicu od petorice najboljih centara na svijetu i stvarno ne treba trošiti previše riječi na njihov sastav. Morat ćemo odigrati vrhunsku utakmicu i svi biti na maksimumu. Lani smo na Olimpijskim igrama pokazali da ih je moguće pobijediti”, dodao je Ukić, a s njim se složio i Dario Šarić.

“Dobro smo ušli u utakmicu, ali nije bilo realno da taj ritam držimo 40 minuta. Nismo najbolje ušli u zadnju četvrtinu, ali zajedničkim snagama i borbom smo došli do pobjede. Španjolci? Favoriti su, ali zašto ih ne bismo opet pobijedili. Pokušat ćemo doći do prvog mjesta u skupini”, poručio je Šarić.