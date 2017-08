OPTIMIZAM U HAJDUKU: ‘Možemo proći Everton, tko u to ne vjeruje može napustiti svlačionicu!’

Jesen u Europi, prvu nakon sedam godina, sanjaju Hajdukovi nogometaši. Da bi ju i dosanjali morat će preskočiti samo još jednu prepreku, nimalo laku. U četvrtak s početkom u 21 sat na Poljudu gostuje Everton koji u uzvrat donosi 2-0 iz prvog ogleda play offa Europske lige.

U tekstu objavljenom na internetskim stranicama Slobodne Dalmacije tvrdi se da Hajdukov stručni stožer i igrači pršte od optimizma i samopouzdanja te da vjeruju kako se preko favoriziranog engleskog premierligaškog kluba može do Europe.

“Znamo da otprije nema Futacsa, a Ohandza mora pauzirati dva tjedna. Lopez je na granici, vidjet ćemo što liječnici kažu. No, više me brinu oni koji su u sastavu, ne smijemo previše žaliti za onima koji neće igrati. Od četiri napadača dva su nam ozlijeđena i Said je svakako jedna od opcija. Bio je odličan protiv Rudeša. Vjerojatno će započeti u prvom sastavu”, kazao je Hajdukov trener Joan Carrillo u najavi utakmice, a potom odmah i dodao:

“Plan je biti pametan u igri i pronaći balans između obrane i napada. Manchester City je protiv njih imao veliki posjed i onda je primio gol iz jedne greške. Everton je jak, svjesni smo toga, ali naša je prednost što nam treba malo vremena da zabijemo gol. Brondbyju smo dali dva u kratkom razdoblju. Nije ključno, ali bilo bi dobro povesti u prvom poluvremenu. Najvažnije je biti pametan i čekati šansu.”

O Evertonu zna sve, ali optimizam ga ne napušta.

“Vole napadati izravno na gol, ali vidjeli smo i da se možemo nositi s njima. Stvarali smo šanse. Tamo smo se htjeli nadmetati, a na Poljudu želimo pobijediti!”

Osvrnuo se i na Torcidu, a potom i poslao poruku svim svojim igračima:

“Stadion je rasprodan, to znači da nam navijači vjeruju. Ono što se događalo na tribinama u Liverpoolu je iza nas. Prvo što ću reći igračima u svlačionici jest da, ako ne vjeruju da možemo proći Everton, neka slobodno otiđu iz svlačionice!”