OPTIMIZAM LEGENDE U TEŠKIM DANIMA: Poklepoviću amputirana noga, on poručuje: ‘Opet ću ja na utakmice mog Hajduka!’

Legendarni Hajdukov trener Stanko Poklepović (79) podvrgnut je nedavno operativnom zahvatu kojim mu je amputirana lijeva noga, javlja Slobodna Dalmacija.

Unatoč teškim trenucima koje proživljava trofejni Špaco ne gubi duh pa poručuje:

“Znam ja, sad ćete vi mene pitati o bolesti mojoj, tegobama i kako mi je. Dobro je sve, prošla operacija, brzo ću doma, ali ja bih radije pričao o nogometu, o balunu i komentarima… I da komentiram vaše komentare! Ma, ne brinite, opet ću ja u Poljud, na utakmicu moga Hajduka.”

Objasnio je Poklepović što se zapravo dogodilo:



“Prilikom nedavne operacije kuka, kad sam pao na Braču i morao na operaciju, e, pa uslijed toga došlo je do zastoja i začepljenja u krvnim žilama u lijevoj nozi s kojom sam i ranije imao tegoba. Počeli su se sad stvarati novi problemi i postojala je realna opasnost od suhe gangrene i većih komplikacija. Doktor Kanjer mi je savjetovao amputirati lijevu nogu do potkoljenice. Sad će to bit sve dobro, bolje. I smetnje bi trebale prestati.”