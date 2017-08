OPORAVLJA SE BOLJE OD OČEKIVANOG I MOGAO BI BITI SPREMAN: Rijeka protiv Olympiakosa ipak s jednim od nositelja igre?

Ozljeda aduktora spriječila ga je u nastupu protiv Dinama, a zbog nje se strahovalo da će propustiti i play-off susret za Ligu prvaka. Čini se ipak da bi Mario Gavranović mogao biti spreman za dvoboj(e) protiv Olympiakosa.

Nada se tome i optimistični Gavranović koji za Sportske novosti potvrđuje:

“Sada je dosta bolje, ali ne bih se zaletavao sa zaključcima da se još ne ureknem. Vidjet ćemo na ovih posljednjih nekoliko treninga kako će aduktor reagirati. Meni je drago što se dobro osjećam, nadam se da ću svakim danom podizati intenzitet treninga i da ću do srijede biti u dobrom stanju.”

Svjestan je Gavranović pred ogled u Pireju da je grčka momčad favorit, no…



“Znamo da je Olympiakos favorit, da ima veće mogućnosti i puno skuplju momčad nego Rijeka, ali na kraju igra 11 njihovih protiv 11 naših. Pokušat ćemo napraviti ono što smo napravili i protiv Salzburga, recept je zabiti pogodak u gostima pa s pozitivnim rezultatom dočekati uzvrat na Rujevici. Mislim da nismo momčad koja se zna samo braniti, pokazali smo više puta da možemo dobro izgledati protiv jakih momčadi. Ključno će biti što manje griješiti i potrošiti se do kraja za svaki duel jer Europa sve ostalo ne prašta.”

“Samo ideja da postignemo pogodak i ostvarimo pozitivan rezultat može biti put do cilja. Naravno, Olympiakos će imati tu veliku prednost svojih navijača, ali to nije nešto o čemu treba previše razmišljati. Neki u svlačionici možda nisu igrali u takvom ambijentu, ali meni to nije opterećenje, nego nešto što me još više inspirira”, dodao je Gavranović.