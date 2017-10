BIVŠI IZBORNIK RASTURIO ODGOVOROM NA VRUĆE PITANJE O NE PLASMANU U RUSIJU: ‘Onda se treba odlučiti za novi put, sve resetirati’

Bivši hrvatski izbornik Zlatko Kranjčar dugo se nije oglašavao iz Irana.

No, sad se odlučio javiti i prokomentirati pobjedu Hrvatske nad Ukrajinom na Olimpijskom stadionu u Kijevu 2-0 i plasman u dokvalifikacije za SP u Rusiji 2018. godine. Ako je tko kompententan za prokomentirati reprezentaciju, onda je to legendarni Cico koji je vodio Hrvatsku od 2004. do 2006. godine, u kvalifikacijskom ciklusu za odlazak na SP 2006. u Njemačkoj, kao i na samom turniru na kojem su Vatreni završili svoj nastup u skupini.

“Iranska televizija izravno je prenosila utakmicu iz Kijeva. Svaka čast igračima i izborniku Zlatku Daliću! Odigrali su odličnu utakmicu i sad svi skupa s golemim optimizmom možemo čekati utakmice dodatnih kvalifikacija. Očito je reprezentaciji trebala ta šok-terapija, ovoga puta je uspjela”, kazao je Zlatko Cico Kranjčar u razgovoru za Sportske novosti i dodao:

“Dalić treba ostati. Neće valjda u HNS-u odlučiti uzeti i trećeg izbornika u kvalifikacijama? Uopće mi zapravo nije bilo jasno što se čeka?”, naglasio je Kranjčar i odgovorio na novinarsko pitanje što ako se Hrvatska, kojim slučajem, ne plasira na Mundijal? To bi bilo ravno nacionalnoj katastrofi za hrvatski narod…



“Onda se treba odlučiti za novi put, sve resetirati. Te igrače koji su postigli sve u svom nogometnom životu treba polako mijenjati novim dečkima. Mora se stvarati nešto novo. Bez obzira plasira se ili ne u Rusiju, ja bih taj posao prepustio Zlatku Daliću. Dalić je taj koji može stvoriti novu reprezentaciju i krenuti u nove uspjehe.

Cico Kranjčar prokomentirao je i Čačićev mandat na klupi Vatrenih.

“Na Europskom prvenstvu bilo je jako dobro, na početku kvalifikacija također, a onda je zapelo. Nema tu neke velike filozofije, kad rezultati šepaju, kad ih nema, onda je odgovoran trener, odnosno izbornik. To je nogometni zakon. U posljednjim utakmicama nije bilo dobro, bili smo neefikasni, nismo zabijali golove i gubili smo bodove. Bilo je i peha, budimo objektivni”, istaknuo je Cico.