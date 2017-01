‘ON KORISTI SVOJE PRILIKE’: Zidane nahvalio Kovačića i otkrio kada se Modrić vraća

Hrvatski veznjak Mateo Kovačić obilježio je pobjedu Real Madrida protiv Real Sociedada golom i asistencijom u 3-0 slavlju. Zadovoljan je bio i njegov trener Zinedine Zidane.

Pričao je francuski stručnjak nakon ogleda o velikoj pobjedi protiv neugodnog suparnika, zahvalio publici na podršci, a onda, prenosi Goal, prokomentirao Kovačićevu igru.

“Sretan sam i zadovoljan kako je odigrao. On je naš važan igrač i svaki put kad dobije priliku za igru, on ju vrlo dobro iskoristi. Svidjelo mi se ono što sam vidio, on je igrač koji će u budućnosti biti još i bolji”, kazao je Zidane, a na upit kada će se Luka Modrić vratiti na travnjake otkrio:

“Plan je da se vrati sljedeći tjedan, ali vidjet ćemo.”