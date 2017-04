‘ON JE JEDAN OD NAJVAŽNIJIH JUVEOVIH IGRAČA’: Subašić najavio ogled protiv Mandžukića koji ga je triput matirao

Nogometaši Juventusa i Monaca kroz dvije će polufinalne utakmice odlučiti koja će momčad zaigrati u finalu Lige prvaka. Protiv talijanskih prvaka na čijem su platnom spisku Mario Mandžukić i Marko Pjaca, vrata francuskog sastava čuvat će Danijel Subašić.

Prvi golman hrvatske izabrane vrste, prenosi nogometni portal Goal.com, prokomentirao je nadolazeći ogled.

“Bit će teško, Juventus je sjajna momčad, dobro su posloženi, igraju savršenu obranu… Oni su favoriti, no ni mi nismo bez šansi. Do sada smo uspijevali zabiti svima, pa ćemo, vjerujem, zabiti i njima. Mi smo neopterećeni, igramo, pa što Bog da”, kaže Subašić koji je vrata Monaca čuvao i prije dvije godine kada su se ove iste momčadi sučelile u četvrtfinalu istog natjecanja.

Prošao je Juventus tada dalje sa samo jednim postignutim golom u dvjema utakmicama. Odtad su obje momčadi promijenile čitav niz igrača, a Subašić za sljedećeg suparnika i svog reprezentativnog suigrača ima samo riječi hvale.



“Bez obzira na sve promjene u obje momčadi, oni su i dalje iskusniji, no nešto će se pitati i nas. Mandžo igra u sjajnoj formi, jedan je od najvažnijih igrača Juventusa, iako ne postiže puno golova. On ima jako važnu ulogu u Allegrijevoj momčadi. Juventus je zaista veliki klub i, čim zakoračiš na stadion, to se itekako osjeti. Prije dvije godine sam prvi put branio tamo, sjajna je bila atmosfera, publika prava nogometna, glazba kao u disko klubu… Za uspomenu sam uzeo dres jednog od mojih uzora, Gigija Buffona.”

Isti izvor podsjeća da se Subašić i Mandžukić nikad nisu sreli u europskim natjecanjima, no jesu u hrvatskim okvirima – ukupno sedam puta. Mandžukić je triput prevario Subašića, od čega dvaput u utakmici Kupa između Dinama i Hajduka koja je otišla na stranu zagrebačke momčadi 3-0.

“O tom finalu Kupa vjerojatno je bolje ni ne pričati, svi znamo o čemu se tu radilo”, podsjetio se Subašić hrvatske nogometne svakodnevice koju je napustio odlaskom u Monaco 2012. godine.