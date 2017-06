OLIĆ OTVORIO DUŠU: Hrvat prokomentirao pad u treću ligu, ali i iznenadio odgovorom o kraju karijere

Nogometni klub München 1860, dio čije je priče i legendarni napadač hrvatske nogometne reprezentacije Ivica Olić, sljedeće će sezone nastupati u trećem razredu njemačkog nogometa.

Bod udaljeni od Arminije koja je osigurala drugoligaški status ostali su ‘zehcigeri’, prije 60-ak godina i njemački prvaci i prije 50-ak pobjednici Kupa pobjednika kupova, samo da mi ranjivost pokazali i u utakmicama razigravanja za ostanak u drugoligaškom društvu u kojem će, nakon ukupnih 3-1, biti Jahn Regensburg.

U razgovoru za tportal.hr Olić, nekoć njemački prvak i dvostruki finalist Lige prvaka, danas uskoro 38-godišnjak koji je postigao pet ligaških golova za klub, objasnio je što se događalo i prisjetio nekih trenutaka karijere.

Planirali sljedeću sezonu

“Žalosno je da nismo uspjeli sačuvati drugoligaški status. S obzirom na tradiciju i kakvu smo momčadi ustvari imali. Osim toga, ovaj trener kojeg su doveli u klub prije par mjeseci, po visini prihoda bio je najplaćeniji u drugoj ligi, nego među najplaćenijim trenerima u Njemačkoj uopće, a vodio je i Porto, Olympiakos.. Osim toga, doveli su i direktora koji je bio u Liverpoolu na istoj funkciji deset godina. Investitori u klub imali su ambicija već za sljedeću sezonu ubaciti 50, 60 milijuna eura. Ali nažalost, klub je u završnici sezone, kada je već sve izgledalo riješeno, počeo razmišljati o budućnosti, umjesto da smo osvojili još tih jedan ili dva boda”, kazao je Olić uz dodatak:



“Bilo je jako tužno. na stadionu je bilo 60.000 navijača, a onda smo doživjeli poraz. Sve je to dokaz da se u klubu nije sve posložilo jer promijenili su tri trenera, tri direktora. Pa ni u momčadi nije bilo baš sve sjajno. Ja u tim zadnjim kolima nisam igrao jer trener je htio dati priliku mlađima, ali vidjelo se s tribina da ne štima baš sve. I onda su došle te utakmice protiv Regensburga, u kojima smo izgledali kao petoligaši. I nakon prve utakmice, u kojoj smo izvukli povoljnih 1-1, iako je realno trebalo biti 3-1 ili 4-1 za protivnike, osjetio sam da to nije ‘to’.”

Možda još nije kraj

Upitan je i neumorni trkač vrška napada je li stigao kraj karijere.

“Iskreno, još ni sam ne znam. Ja sam nakon sezone u HSV-u već prelomio da je gotovo, ali kada živiš nogomet preko 20 godina, a imaš još volje, ali i zdravlja i kada voliš treninge i loptu, onda ti se teško odlučiti na takvo nešto. Osim toga, nakon te sezone u HSV-u, u kojoj baš i nisam igrao previše, htio sam jednu sezonu da odigram sebi iz gušta. I onda mi je došla ponuda iz Münchena, koju sam objeručke prihvatio. Zato ni sada neću reći da je gotovo, jer ja se od nogometa opraštam već tri-četiri godine (hahaha), ali to bi morala biti nekakva ponuda koja bi me dodatno ‘napalila'”, odgovorio je.

“Ne znam jesam li odigrao zadnju utakmicu ili ne. Meni je bilo najvažnije da u Münchenu dobijem priliku, a onda sam odigrao preko 20 utakmica i sada sam sretan. I ako dođe kakva ponuda, budem razmislio. No, u ovom trenutku, kada mi se bliži 38. godina, uistinu ne razmišljam što će doći. I hoće li doći. Meni je najvažnije da sam sretan, ispunjen. Možda me netko ipak nagovori.”

Jedan posto više na strani Juvea

Prognozirao je Olić i finale Lige prvaka u kojem će igrati Juventus i Real Madrid.

“I Real i Juventus došli su do finala apsolutno zasluženo. Kod Juventusa me opčinilo što su odigrali suvereno, možda su čak i najuvjerljivije prolazili kroz sve ispite. Igrali su sjajno u oba smjera, i ofenzivno i defenzivno, dominantno. Što se Reala tiče, oni su momčad koja može primiti jedan gol, ali ih isto tako može zabiti tri, četiri. I još kada u momčadi imate igrača poput Ronalda, koji jednom Bayernu zabije pet golova, onda znate o kakvoj snazi govorim. Uz njega, tu su i odlični veznjaci Kroos i naš Luka Modrić, koji ofenzivnom dijelu daju dodatnu snagu. Malo slabiji su u defenzivi, ali očekujem neizvjesnu utakmicu. A kada bih nekome morao dati prednost, onda bih to možda za jedan posto dao Juventusu. Mi Hrvati možemo biti izuzetno ponosni, a netko od njih će se veseliti. Šteta jedino za Pjacu, iako je i on imao udjela u Juventusovom pohodu do finala, kada je zabio važan gol Portu.”

Olić je, naravno, bio upućen i u sva zbivanja oko reprezentacije pa je kazao da je pobjeda Hrvatske protiv Meksika ‘dokaz kakvih igrača imamo’, a i dodao da očekuje kako će nakon kvalifikacijskog ogleda protiv Islanda Vatreni na odmor – sretni.