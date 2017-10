OGROMNO PRIZNANJE ZA MODRIĆA: Ispred njega je samo Ronaldo, a u leđa mu gledaju Van Nistelrooy, Bale, Robben, Beckham…

U tjednu u kojem je Real Madrid u Ligi prvaka igrao protiv londonskog Tottenhama, ugledni magazin FourFourTwo sastavio je ljestvicu 22 pojačanja koja je Kraljevski klub doveo iz engleske Premier lige. Luka Modrić je na visokom drugom mjestu.

Sasvim očekivano, FourFourTwo je na prvo mjesto stavio Cristiana Ronalda koji je 2009. došao iz Manchester Uniteda i otada porušio gotovo sve rekorde u Real Madridu. Nema nikakve dvojbe da je Portugalac najveći igrač kojeg je Real ikada doveo iz Engleske, a odmah iza njega je – Luka Modrić.

‘Genijalan oslonac momčadi’

Hrvatski veznjak je 2012. došao na Santiago Bernabeu iz Tottenhama i izrastao u jednog od najboljih veznjaka svijeta. S Realom je triput osvojio Ligu prvaka i jednom španjolsko prvenstvo, tri puta je biran u momčad sezone Lige prvaka, dvaput je proglašen najboljim veznim igračem Primere, dvaput je bio i u FIFA-inoj svjetskoj momčadi godine…





“Budući da su Spursi odugovlačili s njegovim puštanjem, Modrić je propustio pripreme i došao u Madrid izvan forme u kolovozu 2012. Zbog toga se u početku mučio, toliko da je početkom 2013. u anketi Marce proglašen najgorom prinovom godine. Međutim, nakon Ancelottijeva dolaska Hrvat je postao genijalni oslonac momčadi i ostao je to do danas. Dok su drugi u središtu pažnje, on i Toni Kroos su zaslužni što Realov stroj radi tako glatko. Presuda: neprocjenjiv je i podcijenjen”, piše FourFourTwo u obrazloženju zašto je Modrića stavio na drugo mjesto.

Iza Luke su u poretku ostala velika imena, poput Xabija Alonsa, Ruuda van Nistelrooya, Stevea McManamana, Garetha Balea, Davida Beckhama… Najgorim Realovim pojačanjem iz Engleske proglašen je Jonathan Woodgate koji je 2004. došao iz Newcastlea.

Najveća pojačanja Real Madrida iz engleske Premier lige prema magazinu FourFourTwo:

1. Cristiano Ronaldo (došao iz Manchester Uniteda, 2009.)

2. Luka Modrić (Tottenham, 2012.)

3. Xabi Alonso (Liverpool, 2009.)

4. Ruud van Nistelrooy (Manchester United, 2006.)

5. Steve McManaman (Liverpool, 1999.)

6. Gareth Bale (Tottenham, 2013.)

7. Arjen Robben (Chelsea, 2007.)

8. David Beckham (Manchester United, 2003.)

9. Alvaro Arbeloa (Liverpool, 2009.)

10. Ricardo Carvalho (Chelsea, 2010.)

…