OGORČENI EVERTONOV NAVIJAČ: ‘Supruga mi je priredila pakao zbog odlaska u Split, a na kraju nisam vidio utakmicu’

Dio Evertonovih navijača požalio se engleskim medijima na postupanje splitske policije uoči dvoboja protiv Hajduka u play-offu Europske lige.

Daily Mail piše da je dio engleskih navijača podvrgnut alkotestu, a onima za koje je policija procijenila da su pijani zabranjen je odlazak na Poljud i novčano su kažnjeni s oko 200 funti. Dan ranije je, podsjeća britanski tabloid, jedan navijač Evertona završio u bolnici nakon napada Hajdukovih pristalica.

U sobi s još 30 navijača

“Sjedio sam u kafiću i spremao se krenuti na stadion kada me je policajac ljubazno zamolio da pođem za njim. Rekao mi je da nisam u nevolji i pomislio sam da će me samo otpratiti do autobusa. No, smjestio me je u policijski kombi i odveo me u stanicu uz uvjeravanje da neću propustiti utakmicu. Ali onda sam podvrgnut alkotestu i rekli su mi da sam prešao dopuštenu granicu te da ne mogu ići na utakmicu,a kažnjen sam i s oko 200 funti”, prepričao je Daily Mailu jedan navijač iz Spekea.



“Smjestili su me u sobu u kojoj je bilo još oko 30 navijača Evertona. Neki su bili alkotestirani na stadionu i izvedeni van. Nismo radili nikakve probleme i svi smo potrošili pravo bogatstvo kako bismo došli u Split. Sa mnom su u sobi bili klinac od 16 godina i stariji gospodin od 70 koji godinama nije propustio Evertonovu utakmicu. Zadržali su nas do 23.30. Supruga mi je priredila pakao zbog dolaska ovamo, a na kraju uopće nisam vidio utakmicu”, dodao je neimenovani navijač.

Utjeha mu može biti da se Everton nakon poljudskih 1-1 plasirao u grupnu fazu Europske lige tako da će cijlu jesen moći pratiti svoj klub u Europi.