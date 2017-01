OGORČENA LEGENDA HRVATSKOG RUKOMETA: ‘Davno sam rekao da Babić nije dorastao biti izbornik’

Bez imalo dlake na jeziku legendarni vratar hrvatske rukometne reprezentacije Valter Matošević poručio je kako Željko Babić ne smije ostati na mjestu izbornika.

Nakon poraza od Slovenije u utakmici za treće mjesto na netom završenom Svjetskom prvenstvu u Francuskoj predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) Tomislav Grahovac sazvao je sjednicu Upravnog odbora. Jedina točka bit će odlučivanje o povjerenju izborniku Babiću, koordinatoru Ivanu Baliću i stručnom stožeru reprezentacije.

KAUBOJI SE VRATILI U HRVATSKU: Babić zbrisao novinarima, Balić odgovorio na pitanje o smjeni…

KAUBOJI SE VRATILI KUĆI, A LEGENDA NEMA MILOSTI: ‘Ova reprezentacija nije vrhunska. To sve objašnjava’



‘Nemam pojma zašto sam smijenjen’

Za Matoševića dvojbe nema – Babić nije dorastao biti izbornik Kauboja. Matošević je bio u Babićevom stožeru na lanjskom Europskom prvenstvu i Olimpijskim igrama, ali je izbornik iznenada odlučio promijeniti trenera vratara i na tu poziciju postaviti Venija Loserta. Zašto je smijenjen Matošević?

“Ja to ni danas ne znam niti imam obrazloženje. Nemam pojma”, rekao je Riječanin u razgovoru za RTL.

Matošević smatra da odnosi unutar stožera nisu loši, a o ulozi legendarnog Ivana Balića kaže:

“Ivano je veliko ime, zadužio je hrvatski sport. On mora biti u rukometu. Što se njega tiče, tu nema nikakvih zamjerki. Dok smo surađivali, njegova je uloga bila pozitivna, a vjerujem da je i sada.”

‘Velika je odgovornost na izborniku’

Osvajač dva olimpijska zlata jasan je kad ga se pita tko je odgovoran za izostanak medalje na SP-u u Francuskoj i poraz od Norveške nakon produžetaka u polufinalu.

“Prije svega, ovo je veliki uspjeh. Biti četvrti na svijetu je velika stvar. S druge strane, dođe do razočaranja jer smo imali medalju nadohvat ruke, a nismo znali to iskoristiti. Puno se priča o tom sedmercu (promašaj Horvata nakon isteka vremena protiv Norveške, op. a.), no nije tu sedmerac bio problem. Jer mi smo vodili 22-20 minutu prije kraja. To smo izgubili. Vodili smo osam razlike protiv Slovenije. I to smo izgubili. Tu velika odgovornost pripada i izborniku. Davno prije sam rekao da Babić, po mom mišljenju, ne spada u tu kategoriju trenera koja može voditi jednu tako renomiranu reprezentaciju. On još uvijek nije dorastao tome”, istaknuo je Matošević.

Final ranking of the 25th IHF Men's World Championship#Handball2017 #PhenomenalHandball pic.twitter.com/sNzy17T4MB — France Handball 2017 (@Hand2017) January 30, 2017

Posljednjih se dana spominje da bi se na klupu reprezentacije zajednički mogli vratiti nekadašnji izbornici Lino Červar i Slavko Goluža.

“To su iskusni treneri. Obojica su donijela puno medalja hrvatskom rukometu. Upravni odbor će odlučiti tko će preuzeti tu veliku obvezu s obzirom da nas početkom iduće godine očekuje Euro u Hrvatskoj”, zaključio je Matošević.