OGLASIO SE I KAPETAN MODRIĆ: ‘Imam osjećaj da nam nešto nedostaje, kao da smo izgubili naboj’

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić priznao je nakon poraza u Turskoj da momčadi u posljednje vrijeme nedostaje naboja.

Hrvatska si je porazima u Reykjaviku protiv Islanda (0-1) pa onda i u utorak u Eskişehiru od Turske (0-1) značajno otežala put prema plasmanu na Svjetsko prvenstvo u Rusiju. Istina, i dalje je prva u skupini I sa 16 bodova, ali toliko ima i Island, dok su Turci i Ukrajinci skupili dva manje. Ne treba zaboraviti ni da našu reprezentaciju u zadnjem kolu čeka teško gostovanje u Ukrajini.

“Primili smo nesretan gol, imali smo puno više šansi da zabijemo prije nego Turci, nismo ih iskoristili, a kako to biva, onda primiš gol. Ne postoji strah, nemamo se čega bojati i dalje ovisimo o sebi, moramo nešto promijeniti. Nismo toliko loše ni igrali, dobro smo igrali, ali kao da nam nešto fali. Što je to? Kao da smo izgubili taj neki naboj. Takav je osjećaj među nama isto, moramo to promijeniti i vjerujem da će na kraju sve to dobro završiti”, prenose Modrićevu izjavu Sportske novosti.

