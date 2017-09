ODNOSI SU ZATEGNUTI, ODLAZAK SE ČINI SIGURNIM: Probuđeni talijanski velikan želi iskoristiti svađu u PSG-u

Budućnost urugvajskog napadača Edinsona Cavanija u redovima Paris Saint-Germaina pod velikim je znakom pitanja nakon svađe s novopridošlim Neymarom, nogometašem kojeg je klub platio rekordno visokih 222 milijuna eura i na kojem planira graditi budućnost.

Od 2013. godine igra Cavani za pariški klub kojem je u lovu na petnaest trofeja pomogao s ukupno 139 golova i 23 asistencije u 207 odigranih utakmica, ostavivši onde nesumnjivo dubok trag. Ipak, nakon što je godinama igrao u debeloj sjeni Zlatana Ibrahimovića, nad Cavanijem se sad nadvila hladovina koju baca Neymar, a to igraču čiji ego vjerojatno nije ništa manji od Brazilčeva nikako ne može odgovarati.

Zato i sukobi oko guranja u prvi plan i razmirice koje sada već zauzimaju previše medijskog prostora. Dokad će to trajati, teško je reći, no izlaz iz situacije nudi Milan, javlja The Sun pozivajući se na talijanske izvore. Izglednim se čini, javlja engleski tabloid, da će do ovog transfera doći, ali ne u siječnju kada se otvara zimski prijelazni rok za nogometaše već tek sljedećeg ljeta, a razlog je cijena koju ovaj ima na tržištu.



Milan je u ljetnim mjesecima duboko zagrabio u klupsku blagajnu i u potpunosti promijenio igrački kadar, a sredstva za daljnje osnaživanje ima još i zato takav ishod, ne pomire li se dvije napadačke zvijezde pariškog kluba, nije nemoguće očekivati. Premda, sigurno neće biti jedini u takvim nastojanjima jer se u istom kontekstu Cavani već spominjao u kombinacijama Evertona, Chelsea, Borussije Dortmund, Napolija, Juventusa, Intera…