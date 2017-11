ODLAZAK MATIĆA UNIŠTIO JE CHELSEA: ‘Tko god je njega pustio iz kluba, treba dobiti otkaz’

Aktualni engleski prvak Chelsea nije ni sjena prošlosezonske momčadi koja se praktički prošetala do naslova. Danas su Conteovi nogometaši tek na četvrtom mjestu u ljestvice s čak devet bodova zaostatka za vodećim Manchester Cityjem, a sve loše u njihovoj igri izašlo je na vidjelo u utorak.

Chelsea je u četvrtom kolu Lige prvaka gostovao na rimskom Olimpicu i doživio težak poraz od Rome (0-3), a njegova je obrana djelovala posve konfuzno. Nekadašnji nogometaš Manchester Uniteda Phil Neville uvjeren je da je glavni razlog slabih igara Chelseaja odlazak Nemanje Matića. Srpski je veznjak ljetos prodan upravo Nevilleovom Manchester Unitedu.

SPEKTAKULARNA NOGOMETNA VEČER: Težak debakl Chelseaja, Barçi i Juveu samo po bod, branič PSG-a za povijest

TOTALNA KOMEDIJA: Pogledajte kako je bosanski dijamant ismijao lakrdijašku obranu Chelseaja



‘Jedna od najgorih odluka ikad’

“Što je krenulo po zlu za Chelsea? Jedna riječ. Matić. Stvar je jednostavna. One minute kad su u klubu odlučili prodati Matića, napravili su pogrešku. Kad obrana ispred sebe ima Matića i Kantea, to je prava zaštita. Tko god je donio odluku o prodaji, zaslužio je otkaz. To je jedna od najgorih odluka koju sam ikada vidio u Premier ligi”, rekao je Neville za BBC 5Live.

Neville: Chelsea Should Sack Whoever sold Matic to Manchester United https://t.co/a3Z1uhRXJC pic.twitter.com/PmYSiRPOnK — Complete Sports (@CompleteSports) November 1, 2017

“Ako pitate bilo kojeg igrača Chelseaja koga bi želio vratiti u klub, odgovor bi uvijek bio Matić. Chelsea ga je zamijenio s nekime tko je trebao odrađivati isti posao, ali Bakayoko jednostavno nije takav tip igrača. Ne bih dao Matiću da ode, vezao bih ga lancima za zid trening-centra”, slikovito je dodao Neville.