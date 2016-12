ODLAZAK KAPETANA JE SVE BLIŽE: Hajduk čeka službenu ponudu iz Francuske, Lovre se već polako pakira

Čini se da više nema nikakve dvojbe da će Hajduk ove zime ostati bez kapetana. Reprezentativni vratar Lovre Kalinić ima ponude više klubova i izgledno je da će u siječnju napustiti Poljud.

Hajduku je novac potreban za rješavanje starih dugova i jasno je da će razmotriti svaku ponudu i prihvatiti onu najizdašniju. Kad je u pitanju Kalinić, posljednjih se dana najviše spominjalo zanimanje belgijskih klubova Anderlechta i Genta, s time da su potonji navodno ponudili između 2,5 i 2,75 milijuna eura.

Poveo bi i Gabrića

No, prema pisanju Slobodne Dalmacije, Hajduku je to premalo, a čelnici kluba se očito nadaju iznosu većem od tri milijuna eura. On bi možda mogao doći iz Francuske budući da je Rennes posljednji u nizu klubova koji je pokazao zanimanje za 26-godišnjeg golmana.



Očekuje se da će nakon sastanka vodstva kluba već tijekom dana iz sedmoplasiranog sastava francuskog prvenstva stići konkretna ponuda, pa će na Poljudu napokon znati na čemu su i moći će donijeti odluku. Kalinić je prošle zime bio na pragu prelaska u Aston Villu, sve je već praktički bilo dogovoreno, ali transfer je propao jer vratar nije uspio dobiti radnu dozvolu.

Ovaj put Englezi nisu u igri, tako da ne bi trebalo biti nikakvih administrativnih problema. Slobodna Dalmacija navodi da bi Kalinić želio sve riješiti čim prije, a u novi klub bi rado poveo i Hajdukovu legendu Tončija Gabrića za dodatan rad.