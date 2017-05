ODBAČENI TRENER ‘POBJEGAO’ NA SIGURNO: U klubu održan sastanak igrača i vlasnika Glovera

Dan nakon što su na početku utakmice protiv Dinama treneru Mariju Totu okrenuli leđa nogometaši Istre odradili su rekuperacijski trening. No bez trenera koji je otvorio bolovanje.

Tako je Tot pobjegao na sigurno, u trenucima kad su mu igrači okrenuli leđa, kad je pobuna u klubu i kad se o Istri 1961 u hrvatskim medijima piše kao nikad prije.

“Da li je tome uzrok stres koji je doživio nakon što su mu igrači na Maksimiru i doslovno okrenuli leđa, ili samo “kupuje vrijeme” nismo uspjeli saznati”, piše Glas Istre i dodaje u svojem tekstu kako je trening koji trajao 90 minuta vodio pomoćnik Darko Raić Sudar, a nakon njega igrači su imali sastanak s izvršnim direktorom Michaelom Gloverom, koji od Tota očekuje da riješi situaciju, odnosno, da sjedne i porazgovara sa svakim igračem posebno.

Sastanak Glovera i igrača trajao sat i pol

Glover očito ne misli riješiti situaciju na način da Totu ne da otkaz, treneru s kojim je Uprava kluba već ranije potpisala dvogodišnji ugovor.

Sastanak Glovera i igrača je trajao sat i pol, a nakon njega jedino je kapetan Goran Roce istaknuo da je razgovor protekao u pozitivnom ozračju te da vjeruje da će stvari u klubu krenuti nabolje. Jedini igrač koji je ostao duže na razgovoru je Vanja Iveša koji je i podigao glas protiv politike forsiranja mladih igrača.

“Puno stvari se preko medija napumpalo u cijeloj ovoj priči pa tako i ta priča oko moje suspenzije. U posljednje dvije godine otkad sam se vratio u klub uvijek sam na fin i lijep način, možemo reći na tiho, pokušao popričati s glavnim i odgovornim ljudima i ispraviti neke stvari. Sada sam prvi put malo podigao ton i to je odmah tako odjeknulo. Na tom prvom sastanku s nama igračima bilo je troje ljudi od strane kluba i oni točno znaju kome je ono što sam rekao bilo upućeno”, rekao je Iveša pa dodao:

‘Uzeo sam si za pravo tako reagirati’

“Jednostavno, u tom sam se trenutku osjetio dužan reći to što sam rekao jer sam vidio da neke stvari idu u kontra smjeru, da smo kao klub došli u situaciju kad trebamo napraviti još jedan korak prema naprijed, a mi smo se počeli vraćati unazad. Uzeo sam si za pravo da tako reagiram i to je bio moj osobni stav, moji suigrači ništa nisu znali o tome niti su to mogli pretpostaviti”, kazao je Iveša.