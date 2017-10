ODABERITE NAJLJEPŠI MODRIĆEV POGODAK ZA HRVATSKU: Kad on pogađa onda su to mala remek-djela

U 99 odigranih utakmica za hrvatsku nogometnu reprezentaciju Luka Modrić postigao je ukupno jedanaest pogodaka, podsjeća službena internetska stranica HNS-a pritom nudeći pet njih u izbor za najljepšeg.

Kada u petak istrči u utakmicu protiv Finske na Rujevici, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije priključit će se Dariju Srni (134), Stipi Pletikosi (114), Josipu Šimuniću (105), Ivici Oliću (104) i Dariju Šimiću (100), jedinim igračima sa sto ili više nastupa za Vatrene.

Na popisu najboljih strijelaca reprezentacije Modrićevo ime ne nalazi se niti blizu vrha ljestvice najuspješnijih kojom suvereno vlada prvi čovjek Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker (45), ispred Marija Mandžukića i Eduarda da Silve koji su mreže suparnika tresli 29 puta. Upravo je Srna sljedeći na tom popisu s 22 gola, dva više od ukupno petoplasiranog Olića.

Modrić, koji je debitirao u ožujku 2006., a prvi gol zabio iste godine Italiji u prijateljskom ogledu, u dresu reprezentacije zadužen je za distribuciju lopti, ne i same pogotke. Ipak, kad postigne gol onda to izgleda sjajno, a ovih pet primjera to dokazuju.



Hrvatska – Norveška 2-1 (7. veljače 2007.)

Hrvatska – Kazahstan 3-0 (6. rujna 2008.)

Hrvatska – Izrael 3-1 (6. rujna 2011.)

Hrvatska – Malta 2-0 (9. rujna 2014.)

Turska – Hrvatska 0-1 (12. lipnja 2016.)