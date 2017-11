OBJAVLJENI TERMINI NA SP-u: Igrat će se u sedam različitih termina! Vašim šefovima na poslu ovo se niti malo neće svidjeti

Krovna organizacija svjetskog nogometa Fifa, na svojoj je službenoj internetskoj stranici, objavila termine, odnosno satnicu svih utakmica na nadolazećem SP-u.

Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na Svjetsko nogometno prvenstvo, koje se sljedećeg ljeta održava u Rusiji. To znači da će u lipnju sljedeće godine čitava nacija biti u transu, nogomet će biti u prvom planu, odnosno nastup Vatrenih na turniru, koji je za neke starije reprezentativce (Modrića, Ćorluku) vjerojatno i posljednja prilika za neki ozbiljniji rezultat na reprezentativnom planu.

Fifa se, organizirajući utakmice i satnice, našla u poteškoćama zbog čak 11 različitih vremenskih zona u Rusiji. No, na kraju je krovna organizacija svjetskog nogometa pronašla rješenje. Pazili su organizatori da ne pretjeraju pa su gradove domaćine SP-a stisnuli u samo njih četiri.





Sigurno se pitate koliko je vremenska razlika između gradova domaćina SP-a u Rusiji i Hrvatske?

Dakle, Kalinjingrad je na plus jedan sat u odnosu na “Lijepu našu”. Kazanj, Moskva, Nižni Novgorod, Rostov na Donu, Saransk, Soči, St. Peterburg, Volgograd su na plus dva, Samara je na plus tri, Jekaterinburg je, pak, na plus četiri sata u odnosu na Hrvatsku.

Jekaterinburg je najistočnije, na rijeci Iset istočno od Urala, prirodne granice Europe i Azije. Termini utakmica zbog te vremenske razlike u odnosu na centralnu Europu neće biti previše kasni. Otvorenje turnira bit će u 16 sati po hrvatskom vremenu, a i finalni dvoboj počet će u isto vrijeme.

Što se tiče samih utakmica, onog što nas sve većinu zanima, najbitnije za istaknuti kako će se natjecanje po skupinama, odnosno utakmice u tom prvom dijelu turnira, igratI u čak sedam različitih termina po našem vremenu.

Pa će tako dvoboji prva dva kola će počinjati u 11, 13, 14, 16, 17, 19 i 20 sati, a utakmice posljednjeg trećeg kola u 15 i 19 sati. Udarni termini u početna dva kola bit će 13, 16 i 19 sati po hrvatskom vremenu, u 15 i 19 sati igrat će se dvoboji osmine finala i četvrtfinala, polufinala su na rasporedu u 19 sati, a utakmica za treće mjesto u 15 sati.

Sve navedeno možete vidjeti i u priloženom dokumentu koji je objavljen na Fifinoj web stranici. Upravo će spomenuti termini u prva dva kola turnira (11, 13, 14, 16, 17, 19 i 20) radit probleme s praćenjem Vatrenih u Hrvatskoj putem TV-a, jer će Hrvatska igrati u terminu kad se najčešće radi u Hrvatskoj. Poslodavcima se to zasigurno neće svidjeti.