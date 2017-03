OBJAVLJEN ŠOKANTNI REPERTOAR UVREDA: ‘Doći će i taj dan, od*ebat će narkoman’

U okviru projekta ‘Izravna prevencija navijačkoga nasilja’, promatrači HHO-a pratili su utakmice 23. kola HNL-a, te su na temelju izravnog uvida i prikupljenih podataka zabilježili sljedeća događanja.

Ivan Zvonimir Čičak, predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, izdvojio je sljedeća događanja.

GNK DINAMO – NK INTER-ZAPREŠIĆ 2-0:

Utakmica 23. HNL-a između GNK Dinamo i NK Inter-Zaprešić odigrana je 04.03..2017. u 15.00 sati na stadionu Maksimir pred 3.500 gledatelja, od čega je bilo 1500 pripadnika navijačke skupine GNK Dinamo, Bad Blue Boys. U 34. minuti BBB-i skandiraju “Mamiću Cigane, odlazi iz svetinje“, a nakon toga u 35. minuti pjevaju “Doći će i taj dan, odjebat će narkoman…“. Tu 36. minuti skandiraju “HNS pederi, nogomet ste sjebali”. Također su imali istaknuto nekoliko transparenata sa prekriženom glavom Zdravka Mamića. Od pirotehničkih sredstava u prvom poluvremenu su bačene petarde u 25. i 43. minuti. U drugom poluvremenu su imeđu 75. i 78. minute bačene 24 petarde, te je zapaljeno 7 baklji od kojih su 4 bačene preko ograde, pored samog terena.



HNK RIJEKA – NK LOKOMOTIVA 2-1:

Utakmica 23.kola HNL-a odigrana u Rijeci u subotu 4. ožujka 2017. u 17.00 sati na Rujevici Na Rujevici se okupilo preko 5.000 gledatelja među kojima su se navijanjem isticali pripadnici Armade (navijačka skupina HNK Rijeke), njih preko 600, dok gostujućih navijača nije bilo. U tvrdoj i oštroj utakmici, sa podosta nervoze, navijanje je bilo uglavnom korektno, uz nekoliko ispada Armade. Tako u nekoliko navrata skandiraju “Purgerske pičke“ (22., 36., 57., 65. minuta), “Ubij, ubij purgera“ u 34. i 56. minuti, a nakon nekih sudačkih odluka, cijela je Rujevica, vođena Armadom, skandirala “HNS pederi, nogomet ste sjebali“ (43. i 44. minuta).

NK OSIJEK – HNK HAJDUK 2-1:

Utakmica 23. kola HNL-a odigrana u Osijeku u nedjelju 5. ožujka 2017. u 15.00 sati na stadionu u Gradskom vrtu Preko 1300 pripadnika Torcide (navijačka skupina HNK Hajduka) i više stotina članova Kohorte (navijačka skupina NK Osijeka), njih između 600 i 700, okupilo se na osječkom stadionu, pa je aktualni derbi pratilo ukupno oko 5.000 gledatelja. Cijelu su utakmicu obje skupine vrlo glasno bodrile svoje klubove, uz već manje-više uobičajen repertoar uvreda i ispada, pri čemu je Kohorta imala epizodnu ulogu. Torcida se osobito “istakla“ u zadnjem dijelu susreta kad su od 7. do 77. minute višekratno i izrazito glasno skandirali “Za dom spremni“, “Ajmo, ajmo ustaše“, a uz to još dodali „HNS pederi, nogomet ste sjebali“. Prije toga od 69. do 71. minute uhvatili su se pirotehnike i u tih nekoliko minuta zapalili više od deset bengalki od kojih su najprije dvije, a potom još jedna bačena preko ograde na tartan stazu osječkog stadiona. U 74. minuti pale još dvije bengalke, a sve su to popratili bacanjem osam petardi. Osim toga u više su navrata skandirali „Osječke pičke“ (17., 64.,65., 66., 85., i 90. minuta), a svoj su repertoar završili uzvikivanjem „Hrvatska policija, mito i korupcija“. Kohorta je bila glasna, ali su oni uglavnom uzvraćali skandiranjem “Tovarske pi*ke“ (19., 41., 84. i 90. minuta), te “Jebi se jebi Splite…“, a u 22. i 63. minuti aktiviraju dvije petarde, te u 80. i 82. minuti dva topovska udara.